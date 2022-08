La triste revelación que hizo una actriz argentina sobre Jack Nicholson

Jack Nicholson es uno de los actores, productores y directores más queridos de Hollywood. A lo largo de su extensa carrera, que comenzó hace ya 60 décadas y de la cual se retiró en 2010, protagonizó memorables personajes, siendo Jack Torrance en El resplandor o el Joker en Batman, dos de los más conocidos.

La estrella de cine logró doce nominaciones al Óscar, convirtiéndose en el artista con el mayor número de candidaturas a la estatuilla. Además, junto a Walter Brennan y Daniel Day-Lewis, se convirtió en uno de los únicos que posee tres estatuillas.

Sin embargo, recientemente salió a la luz una información sobre Jack Nicholson que sorprendió a todos. Julieta Ortega, una actriz argentina, hija del ídolo musical del mencionado país, Palito Ortega, confesó una particular vivencia que tuvo con el actor hace algunos años atrás.

Durante muchos años, la artista vivió en Los Ángeles, donde se formó profesionalmente. Allí tuvo importantes amistades del mundo del espectáculo y gracias a ellas en una ocasión terminó en la casa de la conocida figura de la industria.

Invitada a un programa de radio, Julieta Ortega relató todo lo que vio en la mega mansión de Nicholson: “En un momento empecé a dar vueltas y no me estaba viendo nadie, podría haber fotografiado toda su casa y habérsela mandado a todos mis amigos actores que cuando llegué no podían creer la historia”.

Al decir eso, los periodistas que la entrevistaban querían que cuente detalles de todo lo que había visto. "Vi todo: drogas, una sola variedad que me bastó; relojes de oro, un pijama de seda, pantuflas y habanos y arte… Me acuerdo que antes de que él baje y sepamos que estábamos en su casa, mi amiga que sabía mucho de arte, empezó a mirar los cuadros y me dijo 'no sabés el arte que hay en esta casa. Eso es un Picasso, y esto un no sé qué…’", reveló la actriz.

Jack Nicholson.

"No voy a contar toda la anécdota porque tampoco es tan entretenida pero llegamos porque estábamos con un amigo de mi amiga (Érika Camil, exnovia de Luis Miguel) que dijo 'voy a pasar por la casa de un amigo' y después nos dimos cuenta de que era todo una emboscada. Nos llevó para ver si alguna se quedaba ahí y cuando nos dimos cuenta nos fuimos”, reveló sobre el verdadero motivo por el que habían ido.

Sobre el encuentro con Jack Nicholson confió: “Estuvimos escuchándolo hablar porque él trabajó muchísimo para ver quién arrimaba y en un momento dijo 'pónganse cómodas, hagan lo que quieran, ¿quieren meterse al jacuzzi? Hay trajes de baño' y yo me metí".

Con respecto a la revelación triste y puntual que hizo sobre aquella visita, que precisamente era el Día de acción de gracias, sumó que le dio "mucha tristeza porque es una fecha muy importante y él estaba solo drogándose”.