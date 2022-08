Harry Styles vuelve a ser acusado de “aprovecharse” de la comunidad queer

Desde su salida de One Direction, Harry Styles se convirtió en el centro de todas las miradas pero principalmente por el éxito que no para de cosechar alrededor del mundo con su música solista, su excentricidad, la moda ambigua que siempre quiso instalar y sus participaciones en la pantalla grande. De todas maneras, no todo es color de rosas, brillos y plumas para el artista, ya que hay muchos que desaprueban su estilo y lo acusan de beneficiarse de la comunidad queer.

A pesar de su popularidad y éxitos innegables, la estrella del pop también ha tenido que lidiar con momentos polémicos, uno ellos, la persistente acusación de hacer "queerbaiting" -utilizar una estética queer (con elementos como plumas, lentejuelas y plataformas) para ganar visibilidad-.

En los últimos años, Harry ha adoptado un estilo de género fluido, más andrógino, que él mismo no desea definir. Por ello, lo señalan de utilizar la ambigüedad sexual para parecer más interesante, e incluso lo acusan de "queerbaiting". Ahora, el artista británico respondió a los señalamientos, asegurando que jamás ha hecho pública ninguna de sus relaciones, ni ha recurrido a dicha técnica para ganar popularidad.

Harry Styles acusado de queerbaiting.

En una entrevista que le concedió a la revista Rolling Stone, Harry, quien actualmente mantiene una relación amorosa con la actriz y directora Olivia Wilde, afirmó: "A veces la gente dice: 'Sólo has salido públicamente con mujeres', y no creo que haya estado públicamente con nadie”. Si alguien te toma una foto con otra persona, no significa que estés eligiendo tener una relación pública o algo así", defendiéndose de quienes piensan que podría estar sacando provecho de lo que se percibe como una estética queer sin identificarse explícitamente como tal.

Durante la charla, el intérprete de Watermelon sugar también reflexionó sobre su próximo papel en My Policeman, que sigue a un agente de policía que mantiene un romance con el conservador de un museo, a pesar de que la homosexualidad era ilegal en aquella época. El cantante señaló que todo el mundo, incluido él, ha tenido que descubrir su sexualidad para sentirse cómodo con ella.

Harry Styles, un ícono de la moda.

Esta no es la primera vez que Harry responde a las afirmaciones de que utiliza la ambigüedad sexual para parecer más interesante. En 2019, dijo a The Guardian: "En términos de cómo quiero vestirme y de cómo va a ser la portada del álbum, tiendo a tomar decisiones en términos de colaboradores con los que quiero trabajar. Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga parecer gay o me haga parecer heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que queda bien”.