Estas son las 3 bellas cantantes que se incomodaron con el coqueteo de Raúl Velasco

A lo largo de su carrera como conductor de “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco fue el hombre más poderoso del mundo del espectáculo mexicano. Muchos artistas fueron lanzados a la fama por el conductor, pero otros tantos fueron vieron sepultadas sus carreras. Es que Velasco se había ganado el mote de “villano”, pero no solo eso tuvo el polémico conductor. También estuvo envuelto en algunos escándalos de supuestos acosos, como ocurrió con estas tres bellas cantantes que se incomodaron con los comentarios de icónico conductor de “Siempre en Domingo”.

Paulina Rubio

En 1992, “La Chica Dorada” se lanzó como solista luego de haber dejado la agrupación “Timbiriche”, y como la mayoría de artistas del momento, tuvo que presentar su disco en “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco se mostró muy entusiasmado por proyectar la carrera de Paulina Rubio, a quien conoció desde que eran tan solo una niña, Al finalizar su presentación Paulina, el polémico presentador le hizo un incómodo comentario a la cantante.

Raúl Velasco le hizo notar a Paulina Rubio los muchos atractivos que tenía.

“Te estaba observando en pantalla y te quiero decir que me gusta ese lunar coqueto que te subrayaron ya ahora, las cejas ya más oscuras que le dan a tu cara un toque más interesante y con el perdón de tu mamá, que también tiene unas piernas sensacionales, yo creo que las heredaste porque tienes unas bonitas piernas, entonces es uno de los muchos atractivos que tiene y toda en dorado te ves con mucha luz en la televisión, no te he encontrado nada negativo”, fue el polémico comentario de Raúl Velasco.

Irán Castillo

En 1997, Irán Castillo se presentó en “Siempre en Domingo”. En la entrevista obligada luego de su presentación, Raúl Velasco, hizo énfasis en la blusa de la actriz, la cual tenía una abertura en la zona abdominal. El presentador hizo diferentes comentarios para decirle lo bien que se veía vestida de esa manera, a lo que Irán Castillo se mostró sumamente incómoda.

Ante la incomodidad de la cantante, el conductor trató de justificarse con la siguiente frase: "¿Cómo te puedes apenar conmigo? Te lo estoy diciendo como un papá, no como un galán que te está fajando, ¡eh!".

Thalía

En más de una Velasco le hizo comentarios a Thalía sobre su físico y piernas.

Thalía fue una de las cantantes favoritas de Raúl Velasco, pero igualmente fue víctima de los polémicos comentarios del conductor y también de su acoso, que en más de una ocasión hizo comentarios sobre su físico y piernas.