Tras divorciarse de Sylvester Stallone, así de hermosa luce Jennifer Flavin

El famoso actor de Hollywood Sylvester Stallone y la exmodelo Jennifer Flavin están pasando un año con sensaciones encontradas. En el mes de mayo a pareja celebró sus 25 años de matrimonio. Mientras que actualmente la esposa del actor de Hollywood le pidió el divorcio y sorprendió a todos.

En el mes de mayo Jennifer Flavin le dedicó un mensaje al protagonista de la película "Rocky" que decía lo siguiente: "¡Feliz 25 aniversario de bodas para nosotros! ¡Gracias por siempre hacerme reír, amar y proteger a nuestra hermosa familia! ¡Nuestro matrimonio sigue mejorando cada año! ¡No puedo esperar para pasar el resto de nuestras vidas juntos!".

Jennifer Flavin es una exmodelo de 53 años.

Sylvester Stallone no se quedó atrás y también tuvo grandes palabras hacia ella: "Feliz 25 aniversario a mi increíble esposa. No hay suficientes palabras para describir lo que esta mujer increíblemente desinteresada, dedicada y paciente ha significado para nuestras vidas y ¡solo desearía que pudieran ser otros 25! ¡Gracias cariño!".

Lo cierto es que las palabras que utilizó Jennifer Flavin fueron muy distintas a las de esa ocasión: "Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, me divorcié de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que tuvimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas".

Jennifer Flavin es una empresaria dedicada a la imagen estética de la mujer.

Un 17 de mayo de 1997, Sylvester Stallone se casó por tercera vez. Fue con la empresaria y modelo estadounidense Jennifer Flavin. Sin dudas ella se ha convertido en el gran amor de su vida ya que actualmente están juntos y comparten momentos de lo feliz que son. Además con ella tienen tres hijas llamadas Sophia, Sistine y Scarlet respectivamente.

Jennifer Flavin comparte fotos en su perfil oficial de Instagram queda en evidencia lo bella que luce actualmente a sus 53 años. Al parecer los años no pasan para ella ya que su belleza y figura se mantienen intacta. La última foto que compartió fue el 10 de agosto junto a sus hijas que también lucen muy bellas.