Toni Costa: "eso es un invento como tantos que hacen”

Desde que Adamari López y Toni Costa se separaron hace un año, y luego el bailarín español comenzara un nuevo romance con su actual pareja Evelyn Beltrán, el ida y vuelta de informaciones sobre estas relaciones no han parado hasta el día de hoy.

Consciente de todas las mentiras que se publican en Internet sobre él y su nueva relación sentimental, el cuarto finalista de la segunda edición de "La casa de los famosos" no duda en aclarar chismes y rumores a través de las redes sociales cada vez que lo cree conveniente.

Así sucedió este miércoles cuando el también instructor de Zumba respondió a una seguidora que preguntó a su pareja si era cierto que su madre se oponía a su relación. "Bella Evelyn, linda pareja. ¿Es cierto que la mamá de Toni se opone a ese amor?", le preguntó. "Jamás", respondió Toni de inmediato. "Eso es un invento como tantos que hacen", aseguró el bailarín.

Toni aseguró que su mamá no se opone a su noviazgo con Evelyn.

Otra seguidora, que no había leído aun la respuesta de Toni, creyó saber el motivo por el que supuestamente la mamá del bailarín no aceptaba, según ella, su nueva relación. "Quizás aún no lo acepta porque se metió en la relación de Ada y Toni", comentó.

Evelyn le preparó a Toni varias sorpresas en su último cumpleaños.

Un comentario que el ex de Adamari no quiso dejar pasar por alto a pesar de que se encuentra actualmente disfrutando de unas merecidas vacaciones en su país natal, España. "Eso es falso, hemos dicho mil veces la verdad: yo ya estaba fuera de mi antigua relación hacía 5 meses, que ganas de hablar cosas que no son, ubíquense ya por favor", escribió.

Y es que, a pesar de que tanto Toni como Evelyn han dejado claro por activa y por pasiva en infinidad de ocasiones que su historia de amor inició cuando ambos estaban separados de sus respectivas parejas, desafortunadamente son muchas las personas que todavía siguen insistiendo con lo mismo y, lo que es peor aún, destilando veneno en sus publicaciones.