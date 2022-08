Por qué se odian Jennifer López y Salma Hayek

Jennifer López está dando muchísimo de que hablar. La actriz y cantante acaba de celebrar su segunda boda con Ben Affleck tras haberse casado un mes atrás en Las Vegas, en total secreto. Esto sacó a la luz las grandes audiencias que hubo en la celebración, entre ellas la de Salma Hayek.

Lo extraño e inesperado es que las dos estrellas de Hollywood lograron imponerse en un mundo muy competitivo y al que es muy difícil llegar siendo latinas, algo que realmente debería unirlas y no separarlas. Pero ahora, se conoció el verdadero motivo por el que no hay vínculo entre ellas y hasta se podría asegurar que no se pueden ni ver.

Jennifer López y Salma Hayek en una foto retro.

Fueron varios los conflictos que separaron a Jennifer López y a Salma Hayek. Sin embargo, el más fuerte tendría que ver con el amor, precisamente de Ben Affleck. Aparentemente, la actriz mexicana habría tenido un romance con el galán en 1994, cuando ambos participaron de la película Dogman.

Aunque nunca lo confirmaron, en aquella época fueron vistos juntos asistiendo a diversos eventos y captados en más de una oportunidad por los paparazzis. Algunos años después, Ben Affleck protagonizó Gigli, junto a JLo, donde se dice quedó impactado por su belleza, y la historia parecía repetirse, pero con ella se comprometió, aunque el romance finalmente no perduró.

Además de aquella incomoda rivalidad por compartir un ex, a Salma Hayek no le habría gustado nada que jennifer López aceptara en 1997 el papel de la fallecida Selena Quintanilla, que previamente había rechazado la mexicana por una cuestión de respeto. Aquel papel a la cantante le sirvió para saltar a la fama y para hacerse un nombre en Hollywood, pero fue duramente cuestionada por su colega.

Sin embargo, Hayek se lo devolvió con la película de Frida Kahlo. Según dicen, en aquel momento la esposa de Ben Affleck también se estaba disputando el papel, pero finalmente se lo quedó su no tan querida colega.