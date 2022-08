¿Por qué Luis Miguel pensó en retirarse cuando tenía 22 años?

Con tan solo 12 años Luis Miguel sacudía la década de los 80’, demostrando a tan corta edad, que había nacido para subir a un escenario e interpretar canciones como sólo él las podía interpretar. Es por ello que, desde muy chico, supo ir captando a millones de fanáticos alrededor del mundo hasta convertirse en una de las máximas figuras de la industria musical internacional.

Asimismo, cuando era aún un niño, “El Sol” generaba todo tipo de sensaciones en el público cuando se presentaba en vivo en algún programa de televisión. Hasta llegar a la adolescencia y arrasar con sus presentaciones en recintos con lleno total. Sin embargo, y a pesar del arrollador éxito que tenía, Luis Miguel había madurado y las exigencias de ser una super estrella desde tan corta edad, hizo que al cumplir los 22 años pensara en el retiro, cosa que lo confesó el propio cantante.

Cuando pensó en retirarse a los 22 años, Luis Miguel ya llevaba una carrera de 10 años.

Luis Miguel pensó en dejar de cantar

Siempre apasionado de cantar para la gente, como algo que le llena y es lo que mejor hace, Luis Miguel se sentía como pez en el agua al hacerlo, esto a inicios de la década de los años 90'. Pero, a pesar de esto, las responsabilidades le colmaban y el saberse una estrella total de la música le hacía dudar si debía o no continuar con su canto. Fue así que la opción de retiro estuvo latente muchas veces en su mente.

"Es a veces un poco tedioso y difícil esto de cantar. ¿El retiro? lo he pensado varias veces y muy seguido, pero nunca lo hago. Siempre he pensado en retirarme pero no es un sueño, pero es que a veces es tanta la presión y estás tan agobiado que piensas me voy a retirar, voy a dejar la carrera, voy a dedicarme a otra cosa".

Luis Miguel no podía soportar la presión y eso lo agobiaba.

"Obviamente al día siguiente se mejoran las cosas, sigues trabajando, bajan las presiones. No siempre estás igual, a veces estás más débil o más fuerte. Pero yo esta carrera no la puedo dejar, a estas alturas es muy difícil", exponía en entrevista Luis Miguel en 1992, con 22 años.

Decidió seguir por sus fans

En ese mismo tesón, Luis Miguel comparó esa parte de su carrera con la idea que él tenía ya para sí mismo, deseando tener una trayectoria larga como Frank Sinatra, uno de sus máximos referentes y que años más adelante le uniría a él en una grabación en inglés.

De igual manera, aceptó que el canto fue la profesión que más ha amado desde entonces, donde se siente más cómodo y en la cual mejor se desenvuelve, donde se sentía muy afortunado por trabajar en lo que le gustaba. Por ello, fue que elegía siempre no retirarse y seguir cantando para mostrar algo a través de su voz.

Así fue esa entrevista a Luis Miguel, donde habló también de su niñez, de rumores en torno a su carrera, de los chismes que salían a la luz desde su juventud y más.