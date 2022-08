House of the Dragon: las diferencias con el libro de George R. R. Martin

Luego del decepcionante final de Game of Thrones (GOT), uno de los shows televisivos más aclamados y vistos en el mundo, los creadores del primer spin-off de la serie no pusieron demasiadas expectativas por la historia de House of the Dragon emitida por HBO Max. Primero querían recibir las reacciones y comentarios del público. Contra todos los pronósticos, el primer episodio rompió récods en las primeras horas de estreno y todos están muy ansiosos esperado ver cómo continúa y que tan diferente será del bestseller que le dio origen.

Este domingo llegó a la pantalla de HBO House of the dragon, el primer spin-off de Game of Thrones. Inspirado en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin, que sí está terminada a diferencia de la colección que dio vida a Game of thrones, se centra en la familia Targaryen. Está compuesta por dos volúmenes que transcurren 200 años antes de los hechos que se vieron en la serie original de HBO. En esa época, el clan Targaryen es el que domina los Siete Reinos con la ayuda de los 17 dragones que tienen bajo su poder. Será el conflicto interno de esta familia el que desemboque en grandes problemas y lo que se conoce entre los fans como La Danza de Dragones.

La primera temporada estará compuesta por un total de diez episodios y todavía no fue confirmada de forma oficial una segunda entrega. Por eso, nos enfocamos en la emisión de este domingo para buscar similitudes y diferencias entre el capítulo y la novela que Martin publicó en 2018. En este sentido, si bien a grandes rasgos hay similitudes en términos de componentes, algunos tienen pequeños cambios en la adaptación de la pantalla chica. Eso sí, el más evidente de todos es la mención al sueño que Aegon "El Conquistador" llamó Canción de Fuego y Hielo, donde se anticipa la llegada de un largo invierno, que no aparece en los libros y que Viserys sí menciona como un claro guiño a Game of Thrones.

Como recordamos, la nueva serie de HBO comienza con la aparición de un consejo que debía determinar quién iba a ser el heredero de Jaehaerys. Tanto en el libro como en House of the Dragon se hace mención a que hubo 14 pedidos al trono, de los cuales solo dos quedaron considerados para la decisión final. Mientras en el libro fueron Viserys y Laenor Velaryon, en la serie Laenor (que no aparece ni es mencionado) es reemplazado por Rhaenys. Además, en el consejo está presente Jaehaerys, que en los libros no aparecía.

Daemon Targaryen en el Trono de Hierro.

Otro de los cambios importantes tiene que ver con las relaciones entre Alicent Hightwower y Rhaenyra, a quienes se presenta de forma muy cercana en la serie. Si bien el vínculo se repite, la mayor diferencia pasa por la edad: mientras en House of the Dragon parecen similares en cuanto a los años que tienen, en el libro hay una diferencia de nueve años entre ellas. Esto, también puede tener que ver con la figura de Criston Cole que aparece en el torneo.

Alicent Hightower y Rhaenyra.

Y ya que del torneo hablamos, hay que hacer alusión a una diferencia sustancial. En el libro y en la serie, Criston Cole aparece como el ganador del torneo que se organiza para homenajear a Viserys. El cambio pasa por el motivo, ya que en el libro se desarrolló por su ascenso como rey y en House of the Dragon pasó por el nacimiento de su heredero. Este último también tuvo un mayor peso en la serie, en donde se dio mucho más espacio a la secuencia del parto y a Aemma, la esposa de Viserys, como personaje, ya que en Fuego y Sangre apenas se menciona el parto y la muerte de Aemma Arryn.