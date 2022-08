El susto que se llevó Camila Sodi en un lago suizo

Cada vez es más común que las celebrities se tomen vacaciones junto a su familia y luego necesiten un par de días para descansar 24/7 solas y alejadas de todos para reiniciarse en cuerpo y mente. En esta oportunidad, luego de su viaje a Yucatán junto a sus hijos, su mamá y su hermana, Camila Sodi se tomó unos días para estar con ella misma en una clínica de bienestar en Suiza, no obstante, vivió un angustiante momento que la sacó completamente de su estado de relajación.

El mes pasado, como parte de las vacaciones de verano, Camila Sodi viajó con su familia a diversos sitios turísticos de Yucatán, entre ellos, Izamal. Al lado de sus hijos, Jerónimo y Fiona, pero también de su mamá Ernestina Sodi y su hermana Marina, la actriz tuvo la oportunidad de relajarse y convivir con los seres que más ama. En el estado sureño de México, la protagonista de Rubí también celebró el cumpleaños 14 de su hijo Jerónimo y todos aprovecharon para disfrutar de los alimentos típicos de la región. Sin embargo, hoy le tocó sólo a ella y Camila tomó un vuelo hacia Europa para consentirse.

Camila Sodi haciendo paddle board en un lago de Suiza.

La ex pareja del actor Diego Luna se instaló en una clínica wellness (de bienestar) en Suiza con el propósito de relajarse antes de incorporarse a un nuevo proyecto. Todo marchaba en calma hasta que la actriz se adentró en un lago para practicar paddle board, el deporte de moda entre las celebrities que consiste en permanecer en el agua sobre una tabla de paddle surf, mantener el equilibrio y remar para desplazarse.

Camila Sodi remaba tranquila hasta que perdió el rumbo y así relató su experiencia. “Chéquense esto, lo hice todo mal. Les quería contar que hice unos amigos aquí, en la cínica, y hay un lago hermoso. Uno de ellos dijo ‘Estaría increíble hacer paddle board ahí’ y yo dije: ‘Ay, claro’”.

Camila Sodi.

“Entonces, me quedé tirada en el paddle board… delicioso, viendo las nubes y de repente como que volteo, regreso y estaba en medio del agua y el agua es enorme. Empecé a remar en medio del lago, llevaba una hora remando y de pronto, se puso súper picado el lago y no llegué a ningún lugar. Entonces, dije: ‘Me voy a bajar’”, platico a través de sus Insta Stories. “Voy a nadar en mi tabla como de Nelson Vargas (pensó) y no me movía y la angustia... Yo estaba sin poder moverme y nadie me escuchaba, yo gritaba ‘Ayúdenme’, y en eso volteo y un amigo que hice aquí en la clínica, vino por mí, me ayudó y salí. Ahora estoy toda quemada, insolada, generé más cortisol de la historia y no me relajé”, contó entre risas.

Camila Sodi tuvo que ser atendida médicamente. Le tomaron muestras de sangre para analizar en laboratorio que todo estuviera perfecto en su organismo, después se relajó en la alberca de la clínica, le dieron un masaje en el estómago para calmar el estrés y favorecer la digestión, se sometió a una sesión de NeuroWave Stimulation, hizo ejercicio, terapia de respiración y, hoy, la actriz se encuentra sana, en absoluta relajación y paz.

“Querido diario, pensé que había tenido una terapia espectacular, pero la que acabo de hacer no tiene paralelo”, concluyó la actriz que continuará unos días en la clínica para liberar todo el estrés.