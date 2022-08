El hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula es la copia de su papá

Durante los años que estuvieron juntos, Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron sin dudas unas de las parejas más populares del mundo del espectáculo. Recordemos que su romance comenzó en 2005 y tras dos años, nació su primer hijo llamada Miguel, el cual se convertiría en el segundo del cantante, después de Michelle Salas.

Asimismo, su hijo Daniel nació solo un año después y en 2009 la relación llegó a su fin, quedando la actriz a cargo de sus hijos hasta ahora. Desde entonces, la estrella se ha encargado de llevar de manera muy privada la vida de sus hijos, por lo que poco se sabe de ellos y en muy pocas ocasiones se les ha visto.

Luis Miguel tuvo dos hijos con Aracely Arámbula, Miguel y Daniel.

Hijo mayor de Luis Miguel es idéntico a él

El hijo mayor de la pareja, Miguel, ahora ya tiene 15 años y tiene un enorme parecido a su padre, aunque cabe destacar que desde muy temprana edad esto se notaba. Algunas cuentas que son fanáticos principalmente de "La Chule" son quienes se han encargado de mostrar y difundir las imágenes de sus hijos.

En dichas fotografías, podemos apreciar que el cantante y su hijo tienen muchas similitudes, como la sonrisa, el cabello, entre otras facciones. Miguel pareciera el retrato del intérprete de "Suave" cuando era pequeño y el parecido es innegable, pues todos los fans están de acuerdo en ello.

Luis Miguel y Miguel, dos gotas de agua.

A pesar de esto, el famoso puertorriqueño ha marcado su distancia con sus hijos y la protagonista de "La madrastra" ha asegurado que ha sido un padre ausente. Asimismo, Arámbula declaró que sus hijos tampoco quieren convertirse en figuras públicas, pues ella se los preguntó y aseguraron que así estaban bien.

Luis Miguel habría puesto nuevas condiciones para visitar a sus hijos

Hace unos días corrieron rumores que indicaban que Luis Miguel podría ver a sus hijos bajo sus nuevas condiciones. Según el medio Terra, una de las razones por las que el cantante mexicano no quiere tener contacto con los pequeños es por el hermano de Aracely, Leonardo Arámbula, a quien lo acusa de filtrar información de él a los paparazzis. Todo indica que el artista ha pedido que nadie de la familia de Aracely esté presente durante las visitas, mientras que otros señalan que simplemente no quiere convivir con sus hijos.

Aunque de acuerdo con la amiga del cantante, Alessandra Zurek, no cree esa versión: ''Nunca hemos hablado de Aracely Arámbula. Él habla de sus hijos y yo pienso que no está con sus hijos no porque no quiere, pienso que ahí hay algo más que no puedo decir porque no lo sé", dijo a "De primera mano".