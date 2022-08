¿Cuántos hijos quisiera tener Karol G?

La cantante Karol G siempre soñó con formar un hogar y estar rodeada de niños. Es que la artista proviene de una familia grande y muy unida, y es por ello que la colombiana de 31 años, tenía la ilusión de tener cinco hijos. Igualmente aclaró que ahora mismo le no cree que le dé tiempo a tantos, pero no descarta la idea de convertirse en mamá.

"A mí me encantaría, yo siempre he dicho que mi familia es una chim** y somos muy unidos, no solo con mis hermanas, sino mis primos, tíos, todo, pero no sé, me encantaría, pero tan raro que está el mundo ¿no? Vamos a ver, lo que Diosito quiera pa' mí (…). Yo sería feliz, a mí me encantan los niños, yo me derrito, pero vamos a ver", dijo la cantante en el programa Molusco TV.

Karol G quisiera vivir rodada de niños.

Aunque es evidente que Karol G tiene fascinación por los pequeños, la idea de tener cinco hijos ya ha quedado en el pasado. Lo cierto es que la colombiana sí está muy emocionada con la llegada de otro nuevo miembro de la familia: la bebé que traerá al mundo su hermana Victoria. Hace unos días a la joven se le vio gozando en la fiesta de revelación del sexo del bebé de su hermana, que resultó ser una niña que tendrá por nombre Sophia, y que viene a traer aún más alegría a la familia.

Nuevo sencillo de Karol G

Karol G está de regreso con una nueva canción: “Gatúbela” en colaboración con Maldy de Plan B. El nuevo sencillo es su segundo lanzamiento del año, después de “Provenza”, que debutó en vivo en Coachella en abril.

“Gatúbela”, es muy candente y combina a la perfección con la nueva era de la cantante, que inició con su cabello rojo recién teñido. La canción también brinda una sensación nostálgica ya que está inspirada en la vieja escuela gracias al ritmo del perreo, así como a la característica de Maldy, quien es una de las pioneras del reggaeton.

Karol G lanzó su nuevo sencillo llamado "Gatúbela".

La discográfica que representa a la colombiana emitió un comunicado donde expresa: "Esta nueva producción es una mezcla de ritmos frescos con el reguetón tradicional y perreo intenso del cantante boricua (Maldy) y el poder vocal de Karol G, quien ha demostrado ser la representante femenina más importante de la nueva generación a nivel global. El resultado es una canción que invita a los fanáticos a sumergirse en un mundo creado por el sonido original de esta inigualable producción. Gatúbela ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música".

Asimismo, la empresa agregó que esta canción representa el comienzo de una nueva etapa de esta artista "multiplatino", la catalgoga como un "renacimiento artístico".