Olivia Wilde respondió a los mensajes de odio que recibe de los fans de Harry Styles

Harry Styles ha cosechado un gran número de seguidores en todo el mundo desde sus comienzos en la banda One Direction. Ahora como artista solista la mirada está colocada especialmente en él y todo lo que hace en su vida pública y privada. Por supuesto, sus parejas no son la excepción, y aunque resulta muy difícil mantener los romances ocultos, sobre todo, por el grado de popularidad del joven, trata de mostrarse lo menos posible con su actual novia, la actriz y directora, Olivia Wilde.

Olivia Wilde volvió a arremeter contra la "negatividad tóxica" que algunos fans han transmitido a su relación con Harry Styles. En una entrevista para el más reciente número de la revista Rolling Stone, la actriz dijo que no entendía los comentarios de odio hacia ella y admitió que la mayoría de los seguidores del cantante se han destacado por su grandes muestras de "bondad".

"Lo que no entiendo de la crueldad a la que te refieres es que ese tipo de negatividad tóxica es la antítesis de Harry y de todo lo que comparte con sus seguidores. Personalmente, no creo que la energía de odio defina en absoluto a su base de fans. La mayoría de ellos se define por la bondad". Por su parte, el intérprete de Watermelon Sugar admitió en la charla de la que también formó parte de que los comentarios malintencionados sobre su novia "obviamente" no le hacen "sentir bien".

Olivia Wilde es criticada por los fans de Harry Styles.

La pareja fue fotografiada por primera vez tomada de la mano en la boda del mánager y amigo íntimo de Harry, Jeffrey Azoff, en enero de 2021, después de que se conocieran en el rodaje de Don't Worry Darling, la próxima película de Olivia protagonizada por el ex integrante de One Direction.

Olivia Wilde junto a Harry Styles.

Harry añadió en la entrevista, para la que lució trajes de plumas y pieles de género fluido, que se esfuerza por no hablar de su vida "fuera del trabajo" ni corregir las cosas que se hablan sobre él. "A veces la gente dice: 'Sólo has estado públicamente con mujeres', y no creo que haya estado públicamente con nadie. Si alguien te toma una foto con otra persona, no significa que estés eligiendo tener una relación pública o algo así".