El increíble sacrificio de Andrew Garfield que le valió una nominación al Oscar

Sabemos de ante mano que todos los actores se someten a ciertos “sacrificios” para interpretar determinados papales y que luzcan lo más reales posibles. Algunos necesitan subir de peso, otros acceden a cambios de look como cortes de pelo o teñirse la cabellera, otros arrancan un duro entrenamiento para llegar en forma. El caso de Andrew Garfield fue particular porque no sólo abandonó las comidas y comenzó una dieta muy estricta, también dejó de tener relaciones sexuales por casi medio año y esto tuvo sus consecuencias.

En 2016, Andrew Garfield vivió una de las experiencias más intensas de su carrera mientras filmaba la película Silence de Martin Scorsese. El actor era muy consciente de que el director había trabajado con actores dispuestos a hacer casi cualquier cosa para darle más realismo a sus personajes, así que quería estar a la altura. Como parte del proceso para meterse en la piel de un jesuita del siglo XVII, el protagonista de Amazing Spiderman estudió con un auténtico sacerdote de esta orden religiosa y decidió renunciar al sexo y someterse a una estricta dieta. Lo que no se esperaba es que debido a ese proceso sufrió de alucinaciones que fueron aumentando mientras pasaban los meses.

Andrew Garfield en Silence.

"Hice un montón de prácticas espirituales cada día, creé nuevos rituales, fui célibe durante medio año y ayuné mucho. Fue increíble. Viví algunas experiencias bastante salvajes. En aquella época aluciné por privarme del sexo y la comida", reveló Garfield en el podcast WTF with Marc Maron. “Fue genial, hombre”, continuó. “Tuve algunas experiencias bastante salvajes y alucinantes al privarme de sexo y comida en ese momento”, agregó.

Al final, Garfield pasó un año estudiando con el escritor jesuita, el padre James Martin, a quien se refirió como su "amigo y director espiritual". Martin, de 61 años, ayudó al actor de 39 a investigar el catolicismo y lo dirigió a través de una serie de ejercicios espirituales para prepararse para su papel en el drama histórico.

Andrew Garfield en Silence.

Esto sacrificios acabaron dando sus frutos cuando recibió una nominación al Oscar por su actuación, pero Andrew quiere dejar muy claro que seguir 'el método', como se denomina a las técnicas de actuación basadas en el sistema Stanislavski, no le daba derecho de comportarse como un tirano con el resto del mundo.

"En realidad, se trata de vivir con veracidad en circunstancias imaginadas, y al mismo tiempo ser realmente amable con el equipo y ser humano normal, capaz de dejarlo cuando lo necesitas y permanecer en ese espacio mental cuando quieres permanecer en él", dijo para dejar claro que no aprueba la actitud de sus compañeros que se escudan en su reputación de actores de método para convertirse en una pesadilla.