Adamari López fue tajante y apuntó a Toni Costa sin mencionarlo

El paso de Toni Costa por “La casa de los famosos” ha dado mucho de que hablar, pues el bailarín madrileño no se guardó nada durante su estadía y lanzó algunas confesiones que rápidamente se viralizaron por todos lados. Adamari López había preferido guardar silencio y no emitir opinión sobre sus dichos… hasta ahora.

La puertorriqueña utilizó su página de Facebook para hablar con sus seguidores acerca de su postura frente a toda esta situación y aclarar los motivos por los cuales ella prefiere mantenerse al margen. Esto fue lo que dijo:

¿Qué dijo Adamari López sobre Toni Costa?

Todo comenzó cuando Toni Costa lanzó una confesión a sus compañeros dentro del reality “La casa de los famosos”. El español aseguró que uno de los motivos por los cuales se separó de Adamari López fue por la falta de intimidad que había en la pareja debido a que su hija Alaïa dormía con ellos.

"Yo sé que eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo va separando, porque si tú quieres intimidad buscas cualquier otro momento o lugar que tampoco a lo mejor es propio y es tan ideal para intimar", confesó Toni Costa.

El video del profesor de Zumba diciendo estas palabras rápidamente inundó todos los medios de comunicación y las redes sociales. Todos querían saber qué opinaba Adamari López sobre estos dichos, pero ella prefirió el silencio.

Fue recién el día de ayer que decidió contestar y hablar del tema, pero sin mencionar a su ex: "Muchos de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas y que he querido resguardar… Todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija".

Para Adamari López su hija es su prioridad.

Para la presentadora su hija es su prioridad, por lo que quiere protegerla y evitar que escuche cosas de boca de otros. Es por esto que tiene bien en claro que el día de mañana, cuando comience a preguntar sobre ciertas situaciones o surjan dudas, ella es quien se las quiere responder.

Destacó que ella siempre se ha manejado con prudencia y lo continuará haciendo, pues quiere evitar malos entendidos en un futuro o sentirse culpable en un futuro por algunos dichos. Siempre teniendo en cuenta que lo más importante para ella es que su hija no salga dañada.

¿Qué te parece la postura de Adamari López frente a Toni Costa?