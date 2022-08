Elizabeth Olsen protagonizará una nueva serie alejada de Marvel

Elizabeth Olsen ascendió rápidamente en su carrera actoral tras personificar a Wanda Maximoff, conocida luego como la Bruja Escarlata, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su talento y determinación en las películas y su propia serie, WandaVision (2021), lograron llamar la atención de otras productoras que la convocaron para protagonizar proyectos alejados de súper héroes.

Luego del cierre de WandaVision, la superheroína se convirtió en Scarlet Witch y preparaba la búsqueda de sus hijos, la cual se dio finalmente en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), donde su futuro no está del todo claro y actualmente no tiene ninguna producción del MCU por delante. Por esta razón, la actriz acepta propuestas de otras productoras y es por eso que estará al frente de Love and Death.

Se trata de una miniserie creada por David E. Kelley basada en el capítulo "Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II" del libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, escrito por Jim Atkinson y John Bloom. El drama criminal fue desarrollado por Lionsgate para el servicio de streaming HBO Max, quienes aprovecharon el lanzamiento de House of the Dragon para presentar su primer teaser.

Este próximo show de HBO Max verá a Olsen interpretando a Candy Montgomery, una mujer de Texas que protagonizó en la vida real un crimen que atrajo la mirada de los periódicos estadounidenses al asesinar a la ama de casa Betty Gore al golpearla 41 veces con un hacha. La historia comienza con un matrimonio que inicia una relación extramarital que culmina con un asesinato que denomina a Candy como "la asesina del hacha".

Elizabeth Olsen en Love and Death.

La miniserie Love and Death se estrenará en la plataforma HBO Max en 2023. Por el momento no se ha especificado una fecha exacta, pero se oficializará en los próximos meses. Además de Elizabeth Olsen, en su reparto también encontrarás a Jesse Plemons, Krysten Ritter, Patrick Fugit, Lily Rabe, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey, Richard C. Jones, Fabiona Andújar y Cruce McGill, entre otros.