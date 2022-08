El conmovedor gesto del hermano de Ben Affleck con su nueva cuñada, Jennifer Lopez, tras perderse la boda

¿Qué tipo de compromiso te impide ir al casamiento de tu hermano? Seguramente tuvo que ser uno muy importante porque no sólo se casó alguien de la familia sino que se trató de la boda del año y una de las más esperadas desde que la pareja anunció que volvían a estar juntos el año pasado. Casey Affleck no pudo estar presente en la fiesta que tuvo una duración de tres días, no obstante, recordó enviarle un mensaje muy especial a Jennifer Lopez y su hermano Ben, en su día tan especial de celebración del amor.

Casey Affleck le dedicó una dulce publicación a su nueva cuñada, Jennifer Lopez, luego de perderse su boda en Savannah, Georgia. La ausencia del hermano menor de Ben fue notable, pero, se dijo, era irremediable porque tenía "otras obligaciones".

“Vale la pena esperar por las cosas buenas”, subtituló la estrella de Manchester By the Sea, de 47 años, una foto vieja de Ben y Jennifer Lopez. Casey continuó: "Aquí hay giros y vueltas, nuevos comienzos y encuentros de nuevos depósitos de viejo amor. Bienvenida a la familia. ¡Prepárate para una verdadera disfunción! Bromeo. Estoy bromeando Jen, eres una joya. ¡¡¡Te queremos tanto!!!”.

La fotografía fue tomada en 2002, durante el romance original de Bennifer, durante un paseo con el director de Argo, que ahora tiene 50 años, y su entonces novia. El actor y la cantante nominada al Grammy se comprometieron en 2002, pero tronaron en 2004. Casi dos décadas después, la pareja se reunió después de la separación de Lopez de Alex Rodríguez en abril de 2021 y en mayo de 2021 se confirmó que estaban juntos de nuevo. El ganador del Oscar le propuso matrimonio por segunda vez dos meses después.

La pareja sorprendió a sus fans el mes pasado con una boda secreta en Las Vegas y este fin de semana celebraron su segunda boda en Savannah, Georgia, en una gran finca con una casa de estilo colonial propiedad del actor.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en su boda.

La celebración estuvo repleta de estrellas, entre los invitados estaban Matt Damon con su esposa Luciana Barroso, Jimmy Kimmel, el director Kevin Smith y su pareja Jennifer Schwalbach, así como el actor Jason Mewes y el coach de las estrellas Jay Shetty, quienes se vistieron de blanco para combinar con las lujosas decoraciones y los arreglos florales

El día de la boda Casey fue visto tomando café en un Starbucks de Los Ángeles. Cuando un paparazzi le preguntó por qué no estaba en la boda, él dijo que "se quedó dormido", sin embargo, la realidad es que tuvo que llevar a su hijo Atticus, de 14 años, a una práctica de fútbol.