La canción de Camilo con un mensaje oculto

Estamos acostumbrados a escuchar a través de las canciones de Camilo mensajes de amor y positivismo, pero hay una canción en particular que sale de lo que suele mostrar. Se trata de “Manos de tijera”, una canción con un fuerte mensaje oculto.

Vamos a descubrir qué es lo que realmente quiso decir con esta canción al momento de componerla.

La canción “Manos de tijera” sorprendió a muchos, cuando se lanzó a fines del 2021, por su tono melancólico. Y si bien se puede llegar a hacer una interpretación sobre la letra, fue el mismísimo Camilo el que se encargó de develar el mensaje oculto que esta escondía.

“Le dije al cielo que te fuiste y empece a llorar. Seguro se logrará del día en que te conocí, tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír, buscando mil maneras pa’ no ser de nuevo eso que siempre fui y ya no quiero ser”, comienza diciendo la canción.

Y después viene una de las estrofas más duras y profundas: “Me duele cada que me acuerdo de tus besos, me duelo porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón”.

El esposo de Evaluna Montaner confesó que habla de la intención de sanar el dolor. Proceso que comienza cuando se empieza a hablar de eso que tanto dolió y empezar a nombrarlo, ya sea que haya sucedido ahora o hace mucho tiempo. Pues incluso para sanar heridas viejas es necesario volver a poner todos los sentimientos en la mesa.

Con respecto a “Manos de tijera” está estrechamente relacionada con el personaje Edward Scissorhands, que en vez de manos tenía tijera, por lo que podía llegar a lastimar a sus seres queridos cuando tan solo se quería acercar.

"Es una metáfora de querer acercarse con la mano, con la intención de hacer una caricia y no querer dañar... La canción habla de ese daño que se hace sin la intención de hacerlo", confesó. A través de "Manos de tijera" pudo sanar heridas que permanecían abiertas.

Una canción mucho más profunda y oscura de las que estamos acostumbrados a escuchar en la voz del artista.

