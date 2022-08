Jonah Hill habló abiertamente sobre sus ataques de ansiedad y estrés y la lucha que enfrenta hace 20 años

La salud mental siempre fue un tema tabú del que pocos se animaban a hablar pero ya es imposible ignorarla cuando nos encontramos viviendo tiempos en los que todo va demasiado rápido y estamos estimulados por absolutamente todo lo que nos rodea, principalmente, las pantallas. Hace unos días, el actor de Marvel, Tom Holland, anunció su retiro de las redes sociales para preservar su mente de los comentarios que allí leía y, ahora, quien se animó a hablar de los problemas que padece hace décadas es el actor y director Jonah Hill que necesita empezar a cuidarse para que sus ataques de ansiedad y estrés no se profundicen.

Jonah Hill tomó una decisión muy importante: no participar más de la promoción de los proyectos cinematográficos en los que se vea involucrado para “proteger” su salud mental.

Hill no acudirá a eventos públicos ni aparecerá en medios de comunicación para difundir sus nuevas producciones porque estas situaciones “exacerban” sus “ataques de ansiedad”, explicó el intérprete en una carta publicada por el medio especializado Deadline.

“No me verán por ahí promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas, mientras doy este importante paso para protegerme”, argumentó el actor. La estrella de Super Cool detalló que lleva sufriendo a causa de esta patología casi 20 años y que los actos de cara al público no hacen más que empeorar sus problemas de ansiedad y estrés.

El escrito por parte del actor trascendió cuando acaba de concluir Stutz, un documental protagonizado y dirigido por él mismo que aún no tiene fecha concreta de estreno pero verá la luz próximamente. En esta obra se pone el foco en la salud mental del propio Hill y cómo trata de mejorar gracias a la ayuda de su psicólogo. Además, se analiza el peso de la presión que sufren las caras conocidas de la industria del cine y cómo les afecta personalmente.

Todo “un viaje de autodescubrimiento” que el intérprete pondrá a disposición del público para que “sirva de terapia y aporte herramientas a una audiencia amplia, tratando de evitar así que pasen por la misma coyuntura". A pesar de sus problemas relacionados con la salud mental, a sus 38 años, el protagonista de películas como El lobo de Wall Street y Don’t Look Up se mostró motivado con el devenir de su carrera en la gran pantalla y afirmó que no dejará de trabajar “mientras lucha contra la ansiedad”.

Hill ha reconocido que la baja autoestima lo ha acompañado desde pequeño, y lo hizo saber con una inspirador y contundente mensaje de aceptación en sus redes sociales, después de que una publicación de la prensa británica centrara todo un artículo en su físico. Sus 2,9 millones seguidores conocen que el actor ha luchado con su cuerpo, y que en 2017 bajó 30 kilos de sobrepeso con apoyo de sus colegas Channing Tatum y Dwayne “La Roca” Johnson, quienes lo ayudaron en el entrenamiento físico.

El artista compartió en sus redes una noticia del tabloide Daily Mail dedicada a él, donde publicaban unas imágenes suyas en traje de baño y sin camiseta tras haber hecho surf en Malibú. “Creo que nunca me quité la camiseta en una piscina hasta los 30 años, incluso delante de mi familia y amigos. Probablemente habría ocurrido antes si mis inseguridades infantiles no se hubieran visto exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores”, denunciaba con una captura de la publicación.

“Tengo 37 años y por fin me quiero y me acepto”, afirmó, y dedicó el post a “esos niños que no se quitan la camiseta en la piscina”. “Diviértete. Eres maravilloso y perfecto. Todo mi amor. Ah, y Daily Mail, ni siquiera tú puedes quitarme esa sonrisa de la cara”. Jonah Hill y su cambio físico.

La tragedia golpeó a la familia de Hill cuando el hermano mayor del actor, Jordan Feldstein, manager de Maroon 5, fue encontrado muerto el 23 de diciembre de 2017 en su casa de Los Ángeles.

Jonah no es la única estrella en su familia. Su hermana Beanie Feldstein ha demostrado ser tan hábil en la comedia como su hermano mayor. “Está hecha para eso. Es mi mejor amiga en todo el mundo. No habría sobrevivido sin ella”, afirmó con orgullo el actor en un reciente entrevista, donde también remarcó que su hermana no ha seguido sus pasos porque su pasión por la actuación comenzó mucho antes que la suya. “Ella quería ser actriz mucho antes que yo. Yo caí en la actuación de forma accidental y emocionante hace 15 años”.

Beanie es mejor conocida por interpretar a Molly en Booksmart (2019), una película que se ganó una avalancha de elogios de la crítica. También interpretó a Monica Lewinsky en miniserie American Crime Story: Impeachment.