Cómo se conocieron Brittany Snow y Tyler Stanaland

Los realitys de bienes de raíces tienen un muy buen ranking en Netflix y por este motivo cada vez incluyen más en su catálogo. En los próximos días se lanzará "Selling OC", que sigue la historia de agentes inmobiliarios que venden propiedades lujosas en el condado de Orange, California, y uno de ellos será Tyler Stanaland, novio de la conocida actriz Brittany Snow.

El Grupo Oppenheim es una agencia de bienes raíces de alta gama que posee propiedades muy caras en zonas exclusivas de California como Beverly Hills, Bel Air y Montecito. "Selling Sunset", que tiene solo agentes mujeres fanáticas de la moda, lo estrenaron en 2019 y fue tan exitoso que cuenta con 5 temporadas.

En uno de los episodios finales de "Selling Sunset", Jason y Brett Oppenheim revelaron que abrieron una oficina en el condado de Orange para expandir su negocios. Por este motivo, no es de sorprender que ahora lancen "Selling OC", un reality que será protagonizado por muchos de los agentes que ya trabajan con ellos.

Tyler Stanaland fue surfista profesional, un deporte que aún le apasiona, pero con el tiempo se concentró en los bienes raíces y hoy tiene una gran experiencia. Es la quinta generación en su familia que se dedica a este negocio y al haber nacido en Laguna Beach, en el condado de Orange, ya conoce muy bien la zona para vender las cosas.

El agente de 33 años obtuvo su licencia apenas terminó el colegio y comenzó a trabajar junto a su familia. Pero durante unos años se dedicó por completo al surf, lo cual le permitió tener mucho éxito y viajar por el mundo hasta que regresó a California para vender casas frente al mar.

Tyler Stanaland y Brittany Snow, 2 años de amor

La pareja se conoció en la boda de unos amigos en común en 2018 y el amor nació rápidamente: se comprometieron a los pocos meses y en el 2020 se casaron en Malibú, California. Poco se sabe de su vida privada, debido a que son muy bajo perfil y además no publican fotos juntos en las redes sociales.

Los agentes de "Selling OC"

Lo que se sabe de Brittany Snow es más sobre su vida profesional, la cual empezó en 2005 con la película "The Pacifier" en la cual interpretó a Zoe Plummer. También participó en "Hairspray" (2007) y "Noche de graduación sangrienta" (2008), por la que fue nominada a Mejor elección de actriz de terror/thriller en los Teen Choice Award.

Entre sus últimos trabajos se encuentran las películas "Someone Great" (2019) y "‘Hangman" (2017), mientras que en la televisión "Almost Family" (2019) y "Crazy Ex-Girlfriend" (2016). Posiblemente, Brittany Snow aparezca en algunas escenas de "Selling OC", pero no tendrá mucha participación ya que el protagonista es su marido.

¿Conocías la relación de Brittany Snow y Tyler Stanaland?