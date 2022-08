Así es la nueva casa escondida de Milo Ventimiglia

Aunque Milo Ventimiglia ganó gran popularidad como protagonista de la exitosa serie This is us, comenzó su carrera cuando era tan solo un adolescente, participando de grandes producciones como Gilmore Girl, Heroes y The Bedford Diaries. Además, actuó en la sexta entrega de la franquicia de Rocky, Rocky Balboa, en 2006, interpretando a Rocky Jr.

A lo largo de su vida, el actor de 45 años fue cosechando grandes oportunidades laborales que lo hicieron ganar una verdadera fortuna y poder darse algunos gustos como la propiedad que acaba de adquirir por 4,4 millones de dólares.

La increíble vista del área de la piscina.

Milo Ventimiglia mantiene un muy bajo perfil y no se acostumbra a los lujos y la extravagancia del mundo de Hollywood. Sin embargo, la nueva mansión que adquirió en la zona de Malibú concuerda a la perfección con el estilo de vida que lleva, dado que se encuentra ubicada en un barrio privado sin acceso directo y escondida alrededor de la naturaleza.

La propiedad del actor es una verdadera joya escondida de una sola plata, con estructura de estuco y madera. Fue construida en 1965 y remodelada en más de una ocasión. Cuenta con 228 metros cuadrados entre los cuales se encuentran tres habitaciones, cuatro baños, una lujosa y muy moderna cocina, sala de estar, comedor, vestíbulo y lavadero.

Además, la nueva casa de Milo Ventimiglia tiene una enorme piscina y una soñada vista al mar. Todos los ambientes cuentan con enorme ventanales que permiten el contacto directo con la naturaleza que la envuelve. Los techos a su vez cuentan con claraboyas que le dan mayor luminosidad al interior.

La habitación principal cuenta con un hermoso baño en suite con hidromasaje y sauna a vapor, de amplios espacios. También tiene salida directa a la piscina, que cuenta con área de solarium y un hermoso fogón, y está conectada al mar por un corto camino de acceso privado.

El lujoso baño rodeado de naturaleza.

La habitación principal del actor.

La luminosa cocina con la más alta tecnología.