Livia Brito habló de La Desalmada 2: "Ni siquiera me..."

Desde hace algunos años, Livia Brito, sorprende a todos con actuaciones que se han marcado un antes y después en la televisión del continente. El 2021 fue un excelente año para la actriz cubana ya que fue la protagonista de la telenovela más vista de América Latina.

Durante esta primera mitad de año Livia Brito protagonizó la tira "Mujer de nadie" que tuvo importantes números para el horario estelar que ocupaba. Por el momento la bellísima latina no ha revelado cuál será su próximo trabajo, pero sí se tomó un tiempo para hablar de La Desalmada 2.

Livia Brito es una de las actrices más convocantes de la pantalla chica.

La productora Televisa Univisión ha confirmado que La Desalmada tendrá una segunda parte y aunque en el escrito se puede leer que sus actores protagonistas retoman el rol principal, el personaje de Fernanda Linares, interpretado por Livia Brito, podría estar en peligro pues la actriz ni siquiera ha sido informada sobre los planes de darle continuidad a la historia.

Recientemente, Livia Brito estuvo hablando para una importante revista e hizo declaraciones sobre la segunda parte de La Desalmada que sorprendieron a todos. "Ojalá tuviera yo qué decirte, pero a mí ni siquiera me han hablado para decirme que va la segunda parte de La Desalmada. Me he enterado precisamente por personas como tú que me lo han dicho, pero directamente que la producción o alguien de Televisa me haya dicho ‘Oye La Desalmada va para tal fecha, La Desalmada ya tenemos segunda parte’ nadie me ha dicho", dijo la talentosa cubana.

Livia Brito protagonizó Mujer de nadie.

Lo cierto es que por el momento Livia Brito está muy abocada a su faceta de modelo ya que redes sociales ha compartido fotos de las diversas producciones que recientemente ha realizado.