Estas son las canciones que Jennifer Lopez le dedicó a Ben Affleck

Este sábado 20 de agosto fue la muestra irrefutable de que el amor triunfó. Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en una lujosa ceremonia rodeados de amigos y familiares. Luego de que una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo haya anunciado que se daban una segunda oportunidad, luego de está separados por casi 20 años, no han dejado de llamar la atención de todos, quienes siguieron cada capítulo de esta historia de amor que tuvo final feliz.

En 2002, la cantante y el actor estuvieron a punto de casarse, pero por cosas del destino decidieron separarse y cada uno tomó su camino, rehaciendo sus vidas con sus respectivas parejas de aquel entonces. Sin embargo, en ese tiempo en el que estuvieron juntos siempre se los vio derrochando amor aunque no llegaron al altar, e incluso, JLo había escrito canciones dedicadas a Ben.

¿Quién dijo que las segundas partes no eran buenas?

Las canciones que Jennifer Lopez dedicó a Ben Affleck

El disco de Jennifer Lopez “This Is Me..Then” fue lanzado en 2002. En él están incluidas varias canciones de amor, que según las especulaciones de los fans y más observadores, fueron dedicadas a Ben y al momento en el que eran novios con Affleck.

Este álbum contiene varios éxitos como "Jenny from the Block", "All I Have", "Baby I Love U" y "I'm Glad". Incluso, debido a ser una de las más populares en ese momento, Jennifer Lopez se posicionó en el segundo lugar del Billboard Hot 100, al vender más de 6 millones de copias alrededor del mundo.

En su primera etapa de novios Jennifer le habría dedicado alguna canciones a Ben.

"Baby I Love U" y "I'm Glad" fueron coescritas por la “Diva del Bronx”, por lo que se rumorea que se inspiró en el noviazgo que mantenía en ese entonces con Ben Affleck, que para ese entonces se los había apodado como “Bennifer” y los fans de la pareja no paraban de admirarlos.

Incluso, uno de los temas de ese disco se llama “Dear Bean”, y haba explícitamente sobre el actor. “Eres perfecto. Simplemente no puedo controlarme. Parece que soy adicto a la forma en que te gusta tocarme”, se puede escuchar en la canción.

Tras una separación y 20 años después, la vida los volvió a unir y finalmente tuvieron su merecida boda. Cabe recordar que el 16 de julio pasado la pareja viajó a Las Vegas para contraer matrimonio y tras pasar uno días de luna de miel junto a sus hijos, este fin de semana pasado decidieron tirar la casa por la ventana y celebrar su amor como correspondía.