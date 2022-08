Trataron de “engancharle” a Adamari López con un actor mexicano

Hace un año, la querida presentadora Adamari López se separaba del bailarín español Toni Costa, con quien formó pareja durante más de una década y es padre de su pequeña hija Alaïa. Recientemente, López declaró que no está cerrada a un nuevo amor, pero que el hombre que pretenda estar con ella deberá cumplir ciertos requisitos.

"En esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija. Eso no es cualquier persona. Eso no quiere decir que me niegue a salir con alguien a conocer, a cenar, pero de tener ese pensamiento de una relación —que siempre empieza con una salida— uno no se puede negar a nada, pero no estoy ahora en eso. Estoy en esta etapa de disfrutar con ella y si se presenta algo bien, y si no pues sigo adelante", dijo la presentadora.

Estar soltera no le quita el sueño a Adamari López.

Hace unos días, el actor mexicano Pepe Gámez estuvo de invitado en el programa “Hoy día” donde Adamari comparte conducción con su amiga Stephanie Himonidis, y fue la propia “Chiquibaby” quien trató de “engancharle” a la ex de Toni Costa con Gámez, quien también está soltero. "Yo tengo una pregunta, estás ayudando a conseguir novia a Pepe, pero él está soltero, tú estás soltera, ¿por qué no van a tomarse un café?", les propuso a ambos “Chiquibaby”.

Linda pareja. Adamari López y Pepe Gámez.

Adamari respondió: "no, estamos en edades diferentes, Pepe lo siento, tú eres muy joven para mí". A lo que el actor retrucó: "Yo también soy cincuentón, tengo ya mis canitas Ada".

¿Quién es Pepe Gámez?

Pepe es un actor mexicano de 38 años que ha participado en telenovelas y series de Telemundo como “Pasión prohibida” (2013), “Mariposa de barrio” (2017) y “Falsa identidad” (2018).

Actualmente se encuentra grabando en los estudios de Telemundo Center en Miami, “Juego de mentiras”, thriller dramático que protagonizan Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo.

En una reciente entrevista, Gámez se definió de la siguiente manera: "soy soñador, arriesgado y luchador; apasionado, perfeccionista y a veces un poco terco. Sueño con una esposa, con tener hijos, con una familia completa y llena de amor y respeto como la que formaron mis padres; con entender que todos los días debo ser feliz sin olvidarme que lo más importante es vivir y disfrutar el proceso. Y como actor con una cantidad de sueños personales muy grandes que afortunadamente en los últimos años se han ido alcanzando, pero aún falta mucho por lograr".