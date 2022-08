Lupillo Rivera cuenta cómo fue su relación con Belinda

Hace unos días la cantante mexicana Belinda fue tendencia al compartir en sus redes sociales un comentario que muchos creyeron fue una indirecta a Christian Nodal y sus ex parejas. En una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram “La Princesa del Pop” declaró que no necesita ningún novio para darse los lujos que quiera. Debido a esto, Lupillo Rivera, con quien la actriz tuvo un supuesto romance cuenta cómo fue su relación con la protagonista de “Bienvenidos a Edén”, y si ella le pidió dinero alguna vez.

En 2019 Lupillo y Belinda coincidieron como coaches en el reality show “La Voz México”. Desde un principio se pudo apreciar la química que había entre ello y fue así que comenzó una estrecha amistad, al punto que Lupillo se llegó a tatuar el rostro de la cantante en uno de sus brazos.

Si bien ninguno de los dos artistas han nunca han confirmado si existió o no ese noviazgo, fue Rivera el que rompió el silencio y dejó entrever que los unió algo más que una buena amistad. “Jamás he hablado mal de Belinda, pasamos un tiempo agradable, tuvimos nuestra historia, nuestro tiempo. Y fuimos felices”, comentó en una entrevista con Yordi Rosado.

Poco tiempo después de las especulaciones sobre que había algo entre Lupillo y Belinda, la cantante y actriz comenzó una relación con Christian Nodal, a quien también conoció en el famoso reality show pero en la edición de 2020. A los pocos meses de su noviazgo, la pareja se comprometió y tenían planes de boda, pero repentinamente en febrero de 2022, el exponente del regional mexicano anunció a través de sus redes sociales que su relación con Belinda había terminado. Tras la ruptura con el intérprete de “Botella tras botella”, salió a la luz que el dinero había sido una de las causas del problema, y Belinda fue tildada de aprovecharse de las fortunas de sus parejas.

Belinda dijo en su transmisión en vivo lo siguiente: “nunca se ha necesitado de uno novio para darse lujos, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera”.

Ante esto, Rivera fue cuestionado si la cantante alguna vez le pidió dinero. "Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quien continúo por su lado, yo más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles. Yo nunca estuve en esa posición (que me pidiera dinero), la verdad, para mí Belinda siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos”, dijo Lupillo Rivera.