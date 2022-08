¿Eugenio Derbez se quiso quitar años con su nuevo look?

Eugenio Derbez es considerado una de las estrellas más importantes del mundo del espectáculo mexicano. Además, se ha consagrado como celebridad de la industria del cine, gracias a exitosas producciones en las que ha participado, siendo “Coda: señales del corazón”, una de las más importantes por haberse llevado el Oscar a mejor película. A través de sus redes sociales, el popular cómico ha compartido recientemente su radical cambio de look.

Eugenio Derbez compartió el proceso de su cambio de look.

Eugenio Derbez presume su nuevo look

Eugenio Derbez compartió en su cuenta de Instagram con sus más de 18 millones de seguidores, una fotografía donde aparece con un cambio de look, que aún no se sabe si es para caracterizar a un nuevo personaje o simplemente es por gusto. La publicación la hizo en tono cómico, escribiendo lo siguiente: “Cuál ha sido su peor corte de cabello? Empiezo yo”. Esto desató el debate entre sus fans, pero lo cierto es que el actor se mostró con un corte moderno y bigotes, que no pasó desapercibido para sus seguidores que en cuestión de minutos viralizaron el cambio de imagen del productor.

También se puede apreciar en la imagen que los cabellos más largos del comediante están sujetos con una pinza, y sus laterales están rapados. Se podría decir que es el peinado que llevan los jóvenes hoy en día, lo que definitivamente le restaría edad a Eugenio, que hoy tiene 60 años.

Así es que sus seguidores, al creer que su ídolo pretendía verse más joven criticaron a Derbez por sumarse a esta moda. "Cálmate chavorruco", "no, ¡qué es eso!" y "fue una mordida de burro", fueron algunos de los comentarios que recibió el actor.

De la misma manera, estuvieron los fans que mandaron mensajes de apoyo y cariño. "Te ves muy delgado", "ánimo Eugenio, solo es temporal", "me encanta que sea el mismo" y "siempre me hace reír", fueron algunos de los comentarios positivos.

Así luce Eugenio con su nueva imagen.

A punto de cumplir 61 años, Eugenio Derbez ha lucido y varios looks, así que esta nueva imagen que proyecta el cómico seguramente no será la última que podamos apreciar. Con respecto a lo laboral, Eugenio sigue trabajando duro, método que lo ha llevado a convertirse en toda una celebridad. En el plano personal, sabe que todo esfuerzo tiene su recompensa, y es por ello que siempre se encuentra rodeado de su familia, con quienes comparte siempre y cuando sus compromisos profesionales le permitan.