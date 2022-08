Universos extendidos: el deseo de Dwayne Johnson es que se realice un crossover entre DC Comics y Marvel Studios

Debe tratarse del sueño colectivo que comparten los fanáticos de Marvel y de DC Comics: un súper escuadrón de superhéroes unidos a los Vengadores; o también, una gran batalla entre uno de los máximos villanos de una franquicia y el de la otra. Las posibilidades son infinitas para ambos universos extendidos y sería un show en pantalla inolvidable para quienes seguimos sus pasos desde el principio. Por eso, no suena tan descabellado que el actor Dwayne Johnson, quien está por debutar como Black Adam, arroje semejante propuesta.

El famoso actor estadounidense Dwayne Johnson, también conocido como The Rock, hará su gran debut dentro del DCEU en Black Adam, cinta basada en el personaje homónimo de DC Comics, producida por DC Films y distribuida por Warner Bros., que llegará a las salas de cine el próximo 21 de octubre.

En tan solo unos meses desde que se informó de su participación en Black Adam, la prensa y los fanáticos han quedado encantados con el compromiso del intérprete por encarnar a uno de los personajes más poderosos de los comics de DC, sin embargo, esto no es lo único que desea en vísperas de más cintas de héroes de la mano de Warner Bros. Durante una entrevista con Games Radar, el actor que interpreta a Black Adam en el DCEU, habló sobre la posibilidad de hacer un crossover en el futuro entre personajes de DC y de Marvel Studios en la pantalla grande.

Dwayne Johnson será Black Adam en el Universo Extendido DC.

The Rock dejó claro que cree que personajes de ambas compañías deberían cruzar sus caminos algún día, y él se muestra optimista con que eso pueda pasar de cara al futuro. “Soy optimista... simplemente mi naturaleza es optimista. Y especialmente cuando se trata de creatividad. Especialmente cuando se trata de películas. Y especialmente cuando se trata del panteón de superhéroes y supervillanos de DC. Al otro lado de la calle, tenemos el panteón de superhéroes y supervillanos de Marvel. Para mí, no solo pueden existir, sino que, en mi opinión, deberían cruzarse algún día”, resaltó.

Estas declaraciones por parte del actor de exitosas cintas como Guardianes de la bahía, Un espía y medio, Rampage: devastación y varias más llegan después de que Warner Bros se uniera a Discovery para dar vida a Warner Bros. Discovery, una nueva marca que buscaría reestructurar todo su contenido, así como para dar vida a otro canal streaming dando fin a HBO Max.

Dwayne Johnson como Black Adam.

Esto es importante de mencionar, puesto que uno de los cambios revolucionarios que tendrá el nuevo conglomerado de accionistas el cual es propietario de marcas populares como HBO, CNN, Warner Bros., Eurosport y DC Comics es su deseo por construir y expandir un Universo Cinematográfico como el de su máximo competidor Marvel Studios, teniendo a su Kevin Feige, en un plazo de 10 años.

Cabe recordar que David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery hace poco contrató como asesor a Alan Horn, antiguo copresidente de Walt Disney Studios de 2012 a 2020 y jefe de Kevin Feige, el actual director el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). “Es muy parecida a la estructura que Alan Horn, Bob Iger y Kevin Feige crearon con gran eficacia en Disney. Creemos que podemos construir un negocio mucho más fuerte y de crecimiento sostenible a partir de DC”, resaltó cuando se confirmó la integración de Warner Bros y Discovery.

Crossover de Marvel y DC Comics.

Esta no es la primera vez que ambas empresas multinacionales tratan de coadyuvar palmo a palmo para dar a sus ávidos seguidores un ansioso cruce intereditorial para relacionar, en un solo universo, a los héroes y villanos de DC y Marvel Comics. En 1996 ambas compañías lanzaron una serie limitada de cuatro publicaciones de nombre Marvel Comics vs DC, la serie fue escrita por Ron Marz y Peter David y en ella los héroes y villanos de cada compañía se enfrentaron entre sí para decidir que universo era el mejor y en consecuencia cuál de las editoriales sobreviviría.

Entre los cruces más destacados que se dieron en esa breve saga de comics se pueden apreciar un Batman vs Capitán América, Spider-Man vs SuperBoy, Wolverine vs Lobo y varios enfrentamientos más.