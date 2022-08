Los momentos más importantes de la historia de amor entre Carlos Ponce y Karina Banda

En el mes de junio pasado, Carlos Ponce y Karina Banda se casaron en medio de una celebración mágica, rodeados de los bosques del Valle Bravo, México, donde compartieron con al menos cien invitados el momento más importante de esta historia de amor. "Esta boda fue muy especial para Carlos y para mí porque además de que es nuestra unión, se están conociendo nuestras familias", dijo ella al comentar que las familias aún no se conocían del todo bien a pesar de llevar cuatro años juntos.

Todo comenzó cuando en el año 2018, Carlos y Karina se conocieron por medio de una amiga en común que tenía, Lili Estefan. "Yo lo fleché una fiesta de San Valentín, en un 14 de febrero en casa de Lili Estefan. Él que siempre está pendiente de las redes sociales, vio unas fotos y me empezó a buscar a través de las redes sociales, le pidió a Lili que nos presentara", contó Banda a Mezcal TV. "Carlos siguió haciendo la luchita y al final me convenció, salí con él y en esa primera cita, ya me flechó él a mí. Ahí fui yo la flechada porque vi esos ojos tan bellos que tiene", añadió Banda.

Carlos y Karina se casaron en un bosque rodeados de la naturaleza que le daba un marco mágico a la celebración.

Así es que, ya teniendo algunos meses de noviazgo, un momento muy especial fue cuando Carlos le organizó a Karina una fiesta para celebrar su cumpleaños número 30 con amigos en la ciudad de Miami.

Todo parecía ir bien, con viajes y momentos románticos que la pareja compartía en sus redes sociales, sin embargo, en abril del 2019 Karina Banda reveló en una entrevista que se había separado de Ponce. "Ya no somos novios", afirmó, revelando que sus compromisos laborales no les permitían verse con frecuencia. "No nos peleamos. Terminamos muy bien, fue una decisión de los dos. Somos amigos y tenemos un cariño bonito. Nos queremos mucho", aseguró Karina en ese momento.

Los fans volvieron a entusiasmarse cuando en una foto publicada por el hermano de Carlos, aparecían Karina y Ponce juntos, lo que disparó una serie de especulaciones sobre una posible reconciliación, que finalmente se dio en junio de 2019. De esta manera, durante un viaje que realizaron juntos a México, en enero de 2022 Carlos le pidió matrimonio a Karina, colocando el anillo de compromiso en una copa de champagne.

Carlos y Karina se mostraron muy enamorados durante su luna de miel.

El romance iba con viento a favor, asique en julio de 2020 decidieron casarse por civil en una ceremonia íntima donde estuvieron presente solo unos pocos afortunados, las hijas de Carlos Ponce y sus testigos.

Uno de los momentos más importantes de esta historia de amor, llegó el 4 de junio del 2022, acompañados de sus familiares y amigos, celebraron su boda religiosa en Valle Bravo, México, rodeados de mucha vegetación y disfrutando de un marco digno de un cuento de hadas.

Así fue que, luego de la preciosa celebración religiosa que tuvieron, emprendieron la luna de miel donde a través de sus redes sociales, la pareja se mostró de lo más enamorada y disfrutando de varios momentos románticos y también divertidos. "La última vez que visitamos Riviera Maya fue cuando Carlos me propuso matrimonio, ahora estamos por acá de regreso celebrando nuestra segunda luna de miel", escribió Banda en Instagram.