El pasatiempo poco conocido de Antonio Banderas

El actor español Antonio Banderas, ha participado en numerosas producciones que fueron éxitos a nivel mundial. Con una carrera artística impecable, ha sabido manejarse en el competitivo mundo de la industria del espectáculo. Pero, lo cierto es que su vida no solo se apoya en la actuación. Antonio también es empresario y hasta tiene un pasatiempo, para el que tiene mucho talento, que es muy poco conocido.

Antonio Banderas es reconocido por las películas exitosas que protagonizó, pero hay un pasatiempo que lo apasiona.

Antonio Banderas y un pasatiempo que lo apasiona

“Si yo lo he conseguido, entonces cualquiera puede hacerlo”. Este es el mensaje que siempre deja Antonio a los más jóvenes, ya que desde que empezó su carrera se sintió un elegido por haber logrado todo lo que logró en todos estos años. Para él, es importante trabajar fuerte y soñar a lo grande.

Antonio Banderas tampoco cree que exista una edad para hacer determinada cosa. Por este motivo, cuando tenía casi 56 años decidió empezar a estudiar una nueva profesión que tanto lo apasiona: el diseño. “Mi crema es la ilusión por hacer un montón de cosas, no puedo parar. Me he puesto a aprender a coser pero sobre todo a diseñar, ellos te lo dicen al principio: no estamos aquí para hacer sastres sino creadores”, comentó el actor en una entrevista.

A los 56 años empezó a estudiar diseño, y lo toma como una profesión más.

Debido a que el diseño de indumentaria le fascina, son varias las ideas que el actor tiene en su cabeza y que por suerte pudo llevarlas a cabo. Mientras se encontraba en las últimas etapas del curso, la multinacional textil llamada “Bestseller” decidió confiar en él y lanzar juntos una línea de ropa masculina.

En diciembre de 2015, la empresa le encargó a Antonio una colección, y luego de que el actor tomara un curso de actualización en el rubro, aceptó y la línea salió al mercado en 2016. En su momento, el español había aclarado lo siguiente: "La primera colección será sólo de textil, aunque la empresa no descarta, en un futuro, añadir calzado y complementos. Se distribuirá, de manera inicial, en España, Italia y Latinoamérica". Cabe destacar que esta colección que había preparado Banderas, se caracterizó por traer de regreso la capa, una prenda que había desparecido del guardarropa masculino.