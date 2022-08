Adamari revela si está lista para enamorarse otra vez

Adamari López es una de las figuras más queridas del medio artístico mexicano y latino. Así también, desde su separación del bailarín español y padre de su hija Alaïa, Toni Costa, la conductora se ha convertido en una de las solteras más cotizadas del espectáculo.

Tras una relación de 11 años, Adamari y Toni decidieron ponerle punto final, sin embargo, por el bien de la hija que tienen en común, mantuvieron una relación en buenos términos y bajo normas de mucho respeto entre ambos. Asimismo, la conductora se refirió sobre cómo llegaron se fue desgastando el matrimonio, ya que deslizó que los problemas llegaron por lo sobreprotectora que era ella con la hija de ambos, ya que hasta en la intimidad comenzaron los problemas. De igual manera, López prefiere dejar los motivos de la ruptura en privado.

Adamari y Toni estuvieron juntos por más de una década.

Desde que decidieron separarse, y tras su asombroso cambio físico, la también actriz ha sido relacionada sentimentalmente con algunos famosos, pero ha salido a desmentir en más de una ocasión. Ahora, al parecer la conductora está lista para un nuevo amor, esto lo dejó claro en una reciente entrevista.

Tras su separación de Toni costa, Adamari experimentó un extraordinario cambio fisico.

Los requisitos para ser pareja de Adamari López

Durante su más reciente entrevista para la revista “People en español”, la estrella habló de lo plena que siente al lado de su hija, así como hablar de su futuro profesional.

Así también se refirió a su tan sonada soltería, y contó los requisitos que busca en un hombre, ya que no está dispuesta a tener cualquier romance sólo por no sentirse “sola”. "No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasarla bien. No estoy en esa etapa de mi vida", aseveró la conductora.

La mamá de Alaïa también confesó que en su juventud fue muy noviera y lo disfrutó mucho, pero esto es lo que quiere en un nuevo romance. “Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios y en la fe” dijo Adamari.