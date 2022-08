Verónica Castro se despide del cine con el estreno de su nueva cinta

Es cierto, la edad sólo es su número que está allí latiendo sólo para recordarnos que el tiempo pasa y no deberíamos perderlo mientras nos queden deseos por cumplir. La edad nada tiene que ver con nuestras capacidades aunque en ocasiones intente ponernos ciertos límites. Algunos eligen exprimir cada hálito de vida hasta el último respiro, y otros prefieren retirarse antes y tomarse un merecido descanso. Ninguna postura es incorrecta. Lo correcto es hacer lo que el cuerpo y la mente nos piden y nos haga bien.

Esta semana, los fans fueron sorprendidos con una publicación que realizó Eugenio Derbez en redes sociales: el tráiler de la cinta Cuando sea joven, proyecto que protagoniza la consagrada actriz Verónica Castro junto a Natasha Dupeyrón. Eugenio escribió: “Orgulloso de presentar el tráiler oficial de #CuandoSeaJoven. Producida por mi compañía @3pas_studios”.

La historia relata la vida de una viuda de 70 años que se siente una carga en la familia. Un día, sin esperarlo, despierta con la apariencia física de cuando tenía 20, hecho que la hace replantearse dar un giro radical a su existencia. El pasado mes de marzo, Verónica Castro sorprendió con la noticia de su posible retiro artístico, al manifestar que tras el estreno de esta cinta ya no volvería a los sets de grabación.

“Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida”, dijo Castro en entrevista para la revista Caras México.

Verónica Castro en Cuando sea joven.

De la misma forma, la actriz reflexionó sobre lo que representa su edad y, también, sobre si hay algo de lo que se arrepiente de no haber hecho en su juventud.

“Sería tarde para arrepentirme, pero creo que hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos. A lo mejor no tendría el accidente en el elefante de haber sido de las artistas que dicen, ‘yo no me arriesgo’. Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma. No me permitía llegar tarde a ningún lado, llegaba antes que todos. Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia, procurando que no les faltara nada”, dijo para Caras México.