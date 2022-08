Thalía maravilló a todos al ponerse otra vez en la piel de ‘Marimar’ después de 28 años

Cada vez es más notoria la nostalgia por lo noventoso: primero lo vivimos con el regreso de los looks y atuendos, luego con los accesorios, más tarde con los peinados y cortes de cabello, y ahora con el retorno de novelas que marcaron aquella década y a generaciones enteras y que resultan imposibles de olvidar. Una muestra de ello ha sido Thalía quien quiso que sus seguidores y fans retrocedieran por un rato en el tiempo para recordar a uno de sus personajes más queridos y divertidos, Marimar y estallaron las redes sociales de comentarios y likes.

La actriz, que desde finales de la década de los años 90 no regresó al mundo de las telenovelas, ha sorprendido a sus millones de fans con un guiño especial sobre uno de esos personajes que no solo la catapultaron a la fama internacional, sino también le permitieron obtener el contrato más caro en la historia de la empresa, según ella. 28 años después la también cantante ha recreado su famoso personaje en Marimar, el melodrama de 1994 que protagonizó a lado de Eduardo Capetillo, con las participaciones antagónicas de Chantal Andere, Amairani, Indra Zuno, Toño Infante y Marcelo Buquet, siendo la segunda adaptación mexicana de la historia original de Venezuela, La indomable.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió que había encontrado el vestido original de la costeñita más famosa de México, por lo que no dudó en ponérselo demostrando que el tiempo en ella no pasó, pues luce exactamente igual a cuando dominaba el canal de las Estrellas, causando el furor de sus fans, los amantes de las telenovelas y las nuevas generaciones que han conocido la historia gracias a la popularidad que su canción ha obtenido en TikTok.

Thalía usando el vestido de Marimar.

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”, inició la descripción del video viral.

Continuó: “Más de dos décadas después, #Marimar sigue conquistando corazones y audiencias variadas en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje. Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables”.

Thalía no dudó en hablar sobre el proceso de preparación que hizo para caracterizarse igual que en los años 90, siendo todo un reto porque en la televisora de San Ángel obtenía ayuda y en esta ocasión todo lo hizo sola:

El vestido de Marimar.

La intérprete de grandes éxitos de la cultura pop en español como A Quien Le Importa y No Me Enseñaste, retomó la gran popularidad que ha tenido su personaje y canción que también lleva el nombre de la telenovela, gracias a que en plataformas como TikTok el audio se ha convertido en uno de los más usados no solo en México, sino en todo el mundo.

“Que mágico, y que fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales. Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mí… y me alegro algo escondidito que tenía en el corazón”, finalizó.

Una gran cantidad de fans y otros artistas ya han reaccionado a su vídeo y la serie de fotos en la playa que sin duda han trajeron de nueva cuenta al colectivo popular el melodrama más exitoso de 1994 y que es parte del éxitos de Thalía con sus otras dos Marías -María, la del barrio y María Mercedes-.