Paola Rojas compartió fotos de sus vacaciones y sorprendió a todos con lo bella que luce

La edad sólo es un número y, afortunadamente, cada vez son menos las mujeres que se preocupan por este asunto. Muchas artistas han salido a manifestarse en contra de las cirugías estéticas y, muchas otras, se han mostrado ante las cámaras y en sus propias redes sociales sin una gota de maquillaje. La tendencia ahora es lucir cómodas, naturales y sin avergonzarse de los kilos de más.

Millones en el mundo buscan ser su mejor versión de sí mismos sin importar la edad que tengan y sin seguir estereotipos. Hoy es Paola Rojas quien llama la atención por su actitud positiva ante la vida y, sí, también por su belleza. La conductora de Al aire con Paola Rojas, el noticiero matutino estelar de Televisa, tomó unos días de vacaciones y, en vez de quedarse en casa, optó por lanzarse a la aventura en compañía de sus dos hijos, Leonardo y Paulo, frutos de su matrimonio con el ex futbolista Luis Roberto Alves “Zague”.

La periodista pasó unos días en Yucatán, donde nadó en hermosos cenotes y recorrió la zona arqueológica de Uxmal. Evidentemente, no podía perder la oportunidad y se tomó fotos junto a sus dos hijos en las monumentales construcciones prehispánicas. “Maravillada en Uxmal, una de las más importantes y hermosas zonas arqueológicas de la cultura maya”, posteó junto a una serie de fotos en la que la vemos luciendo tradicionales bordados mayas.

Sin embargo, las fotos que nos demostraron que a sus 45 está en su mejor momento fueron las que se tomó en los Cenotes Hacienda Mucuyche. Paola Rojas posó en traje de baño y se ganó cientos de elogios de parte de sus seguidores en Instagram.

Paola se había caracterizado por tener un cuerpo atlético y delgado, sin embargo, durante la pandemia (y el sedentarismo que implicó para ella) subió algunos kilos que, lejos de afectarla, aceptó. “Fue muy sutil pero empecé a ganar peso y de pronto ya descubrí que había una diferencia de 4 kilos de cuando inició la pandemia a ese momento, entonces me entró este rollo de '¡Vámonos de aquí!'. Quería perder esos kilos”, contó en 2021 en Netas divinas.

Una de las cosas que más le preocupaba era que su cadera se ensanchara, sin embargo, gracias a las Kardashian se reconcilió con sus nuevas curvas: “Van cambiando las modas, ya tengo más cachetito y también más caderita, y además gracias a las Kardashian o no sé gracias a qué pero las caderas están de vuelta”, reconoció.

“A ver, hay tanto qué procesar con esta pandemia, que yo no quiero que esos kilos se conviertan en una fuente de estrés, o sea, bienvenidos, acomódense bonito. La ropa que ya no me queda, ya no me queda y abracé mi nueva talla y punto”, confesó la periodista. Hoy Paola está a gusto con sus nuevas curvas y se nota.

Desde hace unos meses la conductora sale con Marcelo Imposti, quien es director general en Grupo Pública, una agencia de publicidad alternativa, desde el año 2010 hasta la actualidad. “Estoy muy bien del corazón, estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos, muy contenta. La vida hay que disfrutarla cada minuto y hay que vivirla plenamente”, comentó Paola hace unas semanas sobre su vida amorosa.