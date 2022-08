Michael Keaton reveló que no ha visto ninguna de las películas de superhéroes de los últimos años, ni siquiera las de Batman

Dos décadas atrás, nadie sospechaba que los largometrajes sobre héroes y villanos con súper poderes serían la industria más explotada dentro del cine con recaudaciones desorbitantes y récords de taquilla. Sin embargo, hoy las franquicias que cuentan la historia de estos personajes tan peculiares, lideran todos los rankings expandiendo sus empresas sin límites y creando universos cada vez más atractivos.

Cuando Michael Keaton encarnó por primera vez a Batman a finales de los 80 jamás cruzó por su cabeza que las películas de superhéroes se convertirían en uno de los fenómenos más importantes de la cultura pop. Y a pesar de que el actor se ha reintegrado en años recientes a la escena de las adaptaciones de cómics, él es el primero en admitir que nunca ha terminado de ver una sola película de los universos cinematográficos de Marvel o DC hasta la fecha.

En una entrevista con Variety, el actor nominado al Óscar habló sobre su regreso como el vigilante de Ciudad Gótica en The Flash. Dado que Michael Keaton no ha visto otras películas de Batman desde que dejo el manto en 1992, reiteró que sumergirse de nuevo en este mundo ha sido confuso. Sin embargo, su razón para no seguir el cine de superhéroes no tiene que ver con alguna clase de desdén hacia el género. Todo se reduce sencillamente al tiempo, o mejor dicho, la falta del mismo.

“Sé que la gente no cree esto, que nunca he visto una versión completa de ninguna de esas películas, ninguna película de Marvel, ni ninguna otra [de superhéroes]. Y no digo que no las vea porque soy un intelectual, ¡créeme! No es eso”, aclara Keaton. “Es solo que hay muy pocas cosas que veo. Empiezo a ver algo y creo que es genial, y veo tres episodios, ¡pero tengo otras cosas que hacer!”

Michael Keaton como Batman.

Aunque Keaton acredita a Richard Donner por encender la chispa con Superman en 1978, para él fue su Batman con Tim Burton quien lo cambió todo. Entonces, ¿qué lo atrajo para repetir su papel? El también intérprete del Buitre en las cintas de Marvel mencionó la escala en la narrativa contemporánea del cine de superhéroes como una de sus motivaciones principales. “Parecía divertido”, confiesa.

“Tenía curiosidad de cómo sería [volver como Batman] después de tantos años. No tanto por cómo lo haría yo, obviamente, algo hay de eso, pero tenía curiosidad al respecto, extrañamente, socialmente. Todo esto es gigantesco. [DC y Marvel] tienen sus propios mundos. Entonces, me gusta verlo como alguien externo, pensando: ‘¡Santo cielo!’”

Michael Keaton como Batman.

Michael Keaton reiteró sus alabanzas para el guion de The Flash, y pese a las múltiples iteraciones del Caballero de la Noche a lo largo de estas tres décadas, su Batman sigue siendo el mismo. “Así que pensé, ¿por qué no? Es genial aparecer ahí y tenía curiosidad por ver si podía lograrlo”, concluye.