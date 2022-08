Los abogados de Johnny Depp querían enseñar el lado oculto de Amber Heard

El desenlace del juicio de Johnny Depp y Amber Heard fue uno de los eventos más convocantes en el mundo del espectáculo en esta mitad de año. El actor y protagonista de la película Piratas del Caribe le ganó el juicio a su exesposa, Amber Heard, por difamación en un artículo periodístico que redactó la actriz hace algunos años.

Johnny Depp le ganó una suma millonaria a su exesposa.

Se conocieron nuevas informaciones sobre el caso que fueron tendencia en varias partes del mundo. Documentos previos al juicio recientemente revelados del caso de difamación Depp vs Heard muestran que los abogados de Johnny Depp intentaron traer a la corte el trabajo anterior de la exesposa Amber Heard como bailarina exótica. El informe sugirió que Heard había sido una dama de acompañante.

Según The Daily Beast y el New York Post , los documentos judiciales detallaron un caso que involucró al equipo de Depp tratando de enviar "fotos subidas de tono" de Heard y evidencia del "breve paso de ella como bailarina exótica años antes de conocer al Sr. Depp". La actriz conoció a Johnny Depp cuando hacían la película The rum diary en 2011.

Johnny Depp demostró que es brillante artista.

Cuando los protagonistas hablaron luego de conocer el veredicto del juicio contencioso el 1 de junio, Depp dijo que sentía que el jurado "me devolvió la vida", mientras que Heard dijo que el veredicto sería un "retroceso" para las mujeres que hablan. Estas declaraciones fueron tendencia en varias partes del mundo que se mostraron a favor y encontra de los artistas.

Hace uno días se conoció que Johnny Depp puso a la venta la semana pasada a través de la galería Castle Fine Art, de Londres, 780 copias de las cuatro obras de su colección “Friends & Heroes” y recaudó en cuestión de horas unos 3,6 millones de dólares.