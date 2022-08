Una nueva oportunidad al amor: conocé al nuevo novio de Demi Lovato

Para abrirse a los demás y estar dispuestos a dar y recibir amor sano, primero es necesario poder estar bien con uno mismo, sobre todo, emocionalmente, y esto lo sabe muy bien la ex estrella de Disney, Demi Lovato, que luego de varios romances fallidos y de ocuparse durante mucho tiempo de su salud y su carrera, se animó a dar un nuevo paso en el amor y ahora muestra públicamente a su actual pareja.

Tras años de enfocarse en su salud física, emocional y mental, la estrella le volvió a dar una oportunidad al amor, esta vez, de la mano del músico Jute$. La pareja fue captada fuera de Lavo, en la ciudad de Nueva York, mientras caminaban de la mano. Lovato ha estado en la ciudad para promocionar su último álbum, Holy Fvck -que sale el viernes-, en algunas emisiones del programa Tonight Show.

Demi Lovato junto a Jute$

Jute$ es un artista canadiense cuyo nombre real es Jordan Lutes, trabajó con ella en el tema Substance, en el que Demi habla sobre su lucha contra las adicciones. El mes pasado, el músico advirtió que el tema es "una de mis canciones favoritas en las que he trabajado". Poco después, compartió en redes sociales una foto en la que aparece junto a Demi, mientras toman unas vacaciones con amigos.

Si bien los representantes de la cantante no han confirmado una relación amorosa entre las estrellas, la semana pasada una fuente cercana a la intérprete de Sorry Not Sorry dijo a la revista People que Lovato tiene una "relación feliz y saludable" con un compañero músico. Su nombre no fue revelado en ese momento, pero fue descrito como "un tipo súper genial".

Aunque la intérprete canta sobre sus luchas personales en este álbum, dijo a finales del mes pasado que "rara vez" piensa en consumir drogas, a cuatro años de sufrir una sobredosis casi mortal. Después de un periodo de "sobriedad californiana", a finales del año pasado, volvió a tratamiento para mantenerse 'sobria'.

Antes del lanzamiento de Holy Fvck, Lovato afirmó que "nunca he estado más segura de mí misma y de mi música" y aseguró que el nuevo disco "habla por sí mismo". Antes de salir con Jute$, Demi Lovato tuvo una relación de seis años con Wilmer Valderrama. Se conocieron cuando ella tenía 17 años y él 29 y empezaron a salir al año siguiente. Su noviazgo terminó en 2016.

La ex estrella Disney también estuvo brevemente comprometida con el actor de Young and the Restless, Max Ehrich, en 2020 - y, tiempo atrás, salió con Joe Jonas y Trace Cyrus.