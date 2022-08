¿Qué le ha heredado Natti Natasha a su hija Vida Isabelle?

La vida de Natti Natasha ha cambiado desde que su pareja Raphy Pina entrara a prisión por ser declarado culpable por posesión ilegal de armas de fuego. Así es que la cantante dominicana ha tomado las riendas de la familia, lo que implica estar dedicada completamente a Vida Isabelle, la hija que tienen en común con Pina.

Si bien estos momentos no son nada fáciles, la artista hace todo lo que está a su alcance para trasmitirle a su pequeña hija las buenas enseñanzas que tiene para ella, y en una reciente entrevista, Natti reveló que ya le había heredado algo en vida a Isabelle.

Natti contó que es lo que ya le heredó a su hija Vida Isabelle.

En el programa mexicano “Venga la Alegría”, Natti comentó que la pequeña se parece mucho a su papá, pero que tiene un rasgo característico que viene directamente de su mamá. "Tiene una marca que yo tengo atrás en el cuello roja", aseguró la dominicana. Aunque eso no es lo único que ya le ha heredado Natti a Vida, ya que también dijo que el cabello de su hija es igual al de su mamá. "Tiene mi cabello, es espectacular", dijo la cantante.

Lo cierto es que Natti está disfrutando mucho esta etapa de ser madre y ver cómo su hija va aprendiendo, tal como disfrutó cuando la pequeña dio sus primeros pasos. "Es tan importante el balance porque así uno puede formar parte de los momentos tan importantes como verla caminar, escucharla decir sus primeras palabras", dijo Natti. “Ella me da mucha felicidad y de todo lo que ocurre en el día uno tiene que encontrar la felicidad", añadió la artista.

Natti junto a Vida y su esposo Raphy Pina

Aunque Natti también ha estado muy enfocada en su carrera profesional desde que se convirtió en madre, esto no le ha impedido dedicarle el tiempo necesario a su hija, algo que ha aprendido a sobrellevar. "No sé en qué momentos supe balancearlo, pero yo creo que eso salió bastante natural", sostuvo Natasha. "Se me dio ser madre y busco la manera de sí o sí, le entrego mi tiempo completo a ella antes de subir a una tarima", finalizó.

¿Porqué Raphy Pina fue preso?

Rafael Antonio Pina Nieves es un conocido productor del mundo del reguetón y esposo de la cantante dominicana Natti Natasha. El empresario fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión por tenencia ilegal de armas, tras haberse hallado armamentos en una de sus casas en Puerto Rico.

Así también, en 2015, Pina se había declarado culpable de fraude hipotecario. En 2020, se abrió una investigación sobre la portación ilegal de armas, a lo que el productor se defendió diciendo que nada de eso era suyo, aunque en el juicio, los jueces determinaron todo lo contrario.