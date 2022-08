Natalia Esperón: “estoy soltera, pero no hay soledad”

Luego de varios años, Natalia Esperón regresó a la televisión formando parte del elenco de la telenovela “Corazón Guerrero”, cosa que la tiene muy entusiasmada. En una reciente entrevista, la actriz confesó que al haber estado alejada de las cámaras pudo disfrutar de su soltería de forma plena. Cabe recordar que, en 2005, ella y su entonces esposo, Pepe Bastón, tomaron la decisión de separarse tras varios años de matrimonio donde tuvieron la oportunidad de formar una familia con el nacimiento de sus tres hijos, Talita, Mariana y José Antonio.

Natalia se alejó de las pantallas en 2012, y todo este tiempo lo tomó como un tiempo de reflexión. “Estuve estudiando historia del arte con Nuria Galán. Estuve estudiando también inglés, porque era malísima en inglés. Estuve también en mi terapia emocional, crecimiento personal, terapia, de todo. Traía como muchas cosas que yo no había sanado y que no me había dado cuenta, y que esas cosas luego te impiden muchísimo el poder disfrutar, el poder relacionarte también”, confesó la actriz de telenovelas.

Natalia está de regreso a las telenovelas después de una década de ausencia.

Natalia se refirió también a su estado de soltería, en los que hubo momentos que no fueron sencillos. “Me dediqué a mí, a crecer como persona, a quererme, a aceptarme, a compartir tiempo conmigo. De repente, estar sola para mí era como fuerte, ¿quién quiere salir conmigo? Y ahorita los momentos que más disfruto es estar conmigo”, dijo.

Asimismo dijo que el estar soltera le dio oportunidad de dedicarse más a la familia, cuestión que es muy gratificante para ella. “De repente me dicen: ‘Ah, estás sola’. No, estoy soltera, todos estamos solos. Todos venimos al mundo y nos vamos solos. Estoy soltera, soledad no hay, eso sí no tengo. Soy una persona que tiene los lazos bien con su familia, con sus amistades, que tengo mi soltería increíble y que la gozo, lo disfruto muchísimo”, explicó.

Para Natalia, su familia es fundamental.

Oportunidades para un nuevo amor

El amor es un tema en el que Natalia Esperón tiene todo muy claro, más allá de las opiniones que pudiera recibir de quienes aborden el tema de su soltería. Eso sí, nunca ha roto la importante regla de mantener su vida personal bajo estricta discreción. “No estoy cerrada al amor para nada, pero en este momento disfruto la soltería a todo lo que da y me la paso de pelos conmigo, increíble. Difícil para entender a muchas personas, es como de: ‘Pobre’…”. Al ser cuestionada sobre si ha tenido algún romance, dijo: “He tenido mis parejas, he tenido mis historias de amor maravillosas, he tenido mis historias de amor desastrosas pero todo sí lo viví desde ser muy discreta, o sea, soy muy difícil andar compartiendo cosas, pero todo sí lo viví desde ser muy discreta…”, señaló.