Todo sobre Aneliz Álvarez Alcalá, la esposa de Pepe Aguilar

El pasado 11 de octubre de 2021, el cantante mexicano Pepe Aguilar cumplió 24 años de matrimonio con Aneliz Álvarez Alcalá, su inseparable compañera de vida y lo celebró utilizando sus redes sociales con un mensaje para su esposa. "Hoy hace 24 años esta guapísima dama tuvo la tremenda suerte de casarse con este joven y también muy guapo zacatejano", escribió Pepe en su cuenta de Instagram revalidando su amor hacia la madre de sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela.

Aneliz Álvarez Alcalá es el pilar de su familia, a quien acompaña a muchos de sus conciertos, aunque nunca suba a los escenarios y prefiera mantenerse detrás de escena. Y es que al igual que su hija mayor, Aneliz Aguilar, se mueven con un perfil bajo y alejadas de los flashes. De igual modo, esto no impide que siempre que pueda esté a lado de sus hijos cuando éstos tienen compromisos laborales, es más, un tiempo llegó a ser manager de Leonardo y Ángela.

Aneliz es el pilar de la familia.

No cabe dudas de que Aneliz es una mamá orgullosa de sus hijos, así fue que por el cumpleaños número 18 de Ángela, la felicitó a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje. "El futuro es impredecible para los que les falta fe, misterioso para los cobardes y un mundo de oportunidades para los fuertes. El camino es mejor cuando te rodeas de gente valiosa, se selectiva. No hay camino difícil que de la mano de un buen guía que no se llene de flores y buenos momentos. La realidad puede ser un sueño y todos tus sueños pueden ser realidad. Sigue soñando en grande, con los pies en el piso y la mano en el corazón como hasta ahora. Lo que hay detrás o adelante de ti nunca será tan importante como lo que tienes adentro. No dejes que nadie corte tus alas, vuela y siéntete orgullosa de tu vuelo. Habla y siéntete orgullosa de tus palabras, canta y llénanos el alma cada vez", escribió Aneliz.

Aneliz es una madre orgullosa de sus hijos y así lo demuestra en sus redes sociales.

Asimismo demostró su admiración hacia su hijo Leonardo Aguilar el día de su vigesimotercer cumpleaños. "Un día como hoy hace 23 años llegaste a ser mi caballero de todos los días, la mirada más profunda y el detalle siempre preciso. Te adoro más que a mi vida y te deseo toda la felicidad y el éxito que mereces. Gracias por existir, por darme la mano y ser mi orgullo", expresó la orgullosa madre..

De igual manera, para su hija mayor, Aneliz Aguilar, también dedicó unas amorosas palabras en su cumpleaños 24. "Feliz cumpleaños hija adorada y como dice Sabina, 'eres hermosa desde el pie hasta el alma'. Disfruta la vida y sigamos adelante disfrutando de las bendiciones que llegaron junto con tu llegada", escribió en Instagram.

Aneliz es una madre presente y a tenta a todo lo que su familia demande, es por ello que disfruta de los momentos que pasan juntos, sin descuidar los números compromisos profesionales que tienen su esposos e hijos.