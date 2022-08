Las nuevas condiciones que le puso Luis Miguel a Aracely Arámbula para ver a sus hijos

Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron una de las parejas más populares en su momento. La relación entre ambos fue entre 2005 y 2009, y fruto de este romance formaron una familia con el nacimiento de dos hijos, Miguel y Daniel. Sin embargo, las cosas no terminaron bien y decidieron separarse. Si bien hace más de una década que ya no están juntos, siempre que hay un movimiento de tablero entre ellos, son noticia en todos los medios.

Cabe recordar que, aseguran que el “Sol de México” no se ha hecho responsable de sus hijos cuando la relación con Aracely terminó, y que fue la madre la que estuvo presente atendiendo todas las necesidades de los pequeños. Asimismo, Luis Miguel no se habría hecho cargo de la manutención y además de ello, existe un contrato de confidencialidad, por lo que ninguna de las parejas del cantante puede hablar de él.

Siempre se dijo que Luis Miguel no se hizo cargo de sus hijos tras las separación con Aracely Arámbula.

Luis Miguel habría puesto estas condiciones para ver a sus hijos

De acuerdo con nuevos rumores, indican que Luis Miguel podría ver a sus hijos bajo sus nuevas condiciones. Según el medio Terra, una de las razones por las que el cantante mexicano no quiere tener contacto con los pequeños es por el hermano de Aracely, Leonardo Arámbula, a quien lo acusa de filtrar información de él a los paparazzis.

Todo indica que el artista ha pedido que nadie de la familia de Aracely esté presente durante las visitas, mientras que otros señalan que simplemente no quiere convivir con sus hijos.

Luis Miguel no quiere que ningún familiar de Aracely esté presente cuando visita a sus hijos.

Aunque de acuerdo con la amiga del cantante, Alessandra Zurek, no cree esa versión: ''Nunca hemos hablado de Aracely Arámbula. Él habla de sus hijos y yo pienso que no está con sus hijos no porque no quiere, pienso que ahí hay algo más que no puedo decir porque no lo sé", dijo a "De primera mano".

La vez que Niurka Marcos arremetió contra Luis Miguel en “La Casa de los Famosos”

Cuando era parte del reality show de Telemundo, en una de sus intervenciones, la famosa cubana había asegurado a sus compañeros de competencia, que ella hablaba con conocimiento sobre Luismi, y argumentó en ese momento que era amiga de Arecely Arámbula, por lo que conoce su historia con el “Sol de México” y considera que el cantante no es una buena persona. “Públicamente, lo que se ha visto, lo que se ha publicado y que es evidencia es que el récord de Luis Miguel habla que es inestable en sus relaciones, de que enamora, utiliza y deja a las mujeres llorando en depresión”, había sentenciado Marcos.

“Él me gusta como cantante, como artista porque es un chingón y canta como los ángeles y en sus canciones invoca al amor, pero no lo ejerce por su comportamiento. Él no ha dejado un legado que diga: tiene una estabilidad, cuida a una familia, ni ha salido en la prensa, ni lo dice la mamá de sus hijos, ni nada. O sea que se puede probar”, concluyó en ese momento la cubana.

Para finalizar, Niurka aseguró: “Lo sé porque soy amiga de la madre de sus hijos. Yo me llevo muy bien con Aracely, y la quiero mucho”.