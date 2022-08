La emotiva despedida de Bob Odenkirk a su personaje en Better Call Saul

En ninguna circunstancia es fácil decir adiós. Mucho menos cuando se trata de un proyecto tan grande y exitoso que sólo cosechó buenos momentos y excelentes críticas. Pero toda historia debe llegar a su fin para darle paso a otras nuevas. Es así como después de seis temporadas, Better Call Saul llegó a su último episodio, y el protagonista, Bob Odenkirk, no quiso dejar de despedirse del show televisivo que logró tener un gran peso en la plataforma de streaming Netflix y que lo hizo un mejor actor.

Los seguidores del exitoso spin-off de Breaking Bad fueron sorprendidos con el episodio final, titulado Saul Gone, que el lunes se estrenó en Estados Unidos y el día martes llegó a la plataforma de streaming en Latinoamérica. Bob Odenkirk, de 59 años, protagonizó el spin-off como Saul Goodman durante un total de seis temporadas, que siguieron a sus cuatro primeras temporadas en Breaking Bad.

Y para marcar el final de una era para Goodman, conocido al principio por los fans como James Morgan "Jimmy" McGill, y luego por el alias Gene Takavic, el actor compartió un video de dos minutos en sus redes sociales.

Bob Odenkirk como Saul Goodman.

“Todo el mundo me ha estado preguntando cómo me siento al despedirme de Saul Goodman y de Better Call Saul, y no soy bueno para responder a la pregunta porque es francamente difícil para mí mirar esa experiencia, e incluso ese personaje también de cerca”, expresó el actor. Odenkirk agradeció a los creadores de la serie por permitirle liderar el proyecto. “No hice nada para merecer este papel, pero espero haberlo ganado después de seis temporadas”, agregó.

Finale thank you from Bob Odenkirk pic.twitter.com/IFODl4bcLD — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 16, 2022

Dijo que el elenco, compuesto por Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks, Tony Dalton, Michael Mando, Patrick Fabian y Giancarlo Esposito, "me hizo un mejor actor de lo que soy, simplemente trabajando con ellos". “Verlos trabajar ha sido una experiencia increíble”, agregó Odenkirk, quien sobrevivió a un ataque cardíaco en el set en julio de 2021 que casi lo mata.

“Gracias por darnos una oportunidad, porque salimos del programa favorito de muchas personas, y podríamos haber sido odiados por simplemente intentar hacer un programa”, continuó. “Pero no lo éramos, nos dieron una oportunidad y con suerte la aprovechamos al máximo. Gracias por estar con nosotros. Better Call Saul es una historia idiosincrásica observada de cerca sobre un tipo muy singular, un poco lento a veces, pero al final, si prestabas atención, se trataba de grandes, grandes cosas dentro de las personas. Gracias", finalizó el protagonista.