Demasiado predecible: Bryce Dallas Howard cobró mucho menos dinero que Chris Pratt por Jurasic World

El mundo está cambiando, creciendo y aprendiendo constantemente. No somos los mismos que éramos hace un tiempo, incluso, no somos los mismos que el año anterior. Todo se destruye y se vuelve a construir a medida que vamos sumando nuevas perspectivas a nuestras visiones y, esto mismo sucede en la industria cinematográfica donde era común que la protagonista mujer cobrara mucho menos que la coestrella masculina. Un ejemplo de ello es la actriz Bryce Dallas Howard, quien recibió un monto mucho menor que su compañero Chriss Pratt por Jurasic World.

La trilogía de Jurassic World tuvo un extraordinario desempeño en taquilla con un acumulado de $3,964 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, y como suele ser costumbre en Hollywood, Universal Pictures negoció contratos muy distintos para sus protagonistas: Bryce Dallas Howard y Chris Pratt.

En una entrevista con Insider, la actriz californiana se refirió a un reporte de 2018 que aseguraba que recibió $8 MDD por su participación en la segunda entrega Jurassic World: El Reino Caído (2018); dos millones por debajo de lo que cobró su coestrella masculina. Sin dar una cifra exacta, Bryce alegó que su pago fue, en realidad, mucho menor. “Los reportes fueron muy interesantes porque me pagaron mucho menos de lo que decían, mucho menos”, aseguró Howard. “Cuando comencé a negociar para Jurassic World, era 2014, era un mundo diferente y estaba en una gran desventaja. Y, desafortunadamente, tienes que firmar para tres películas, por lo que tus acuerdos quedan fijos”.

Bryce Dallas Howard y Chris Pratt en Jurasic World.

Posteriormente, Bryce Dallas Howard mencionó que discutió abiertamente el tema de la brecha salarial con Chris Pratt. Fue precisamente el actor que da vida a Star Lord en el UCM quien presionó para que ella fuese compensada con la misma paga a través de otras ventanas vinculadas a la franquicia.

“Lo que diré es que Chris y yo lo discutimos, y cada vez que había una oportunidad de mover la aguja en cosas que aún no se habían negociado, como un videojuego o una atracción, él literalmente me decía: ‘Tu ni siquiera tienes que hacer nada. Voy a hacer toda la negociación. Nos van a pagar lo mismo, y no tienes que preocuparte por esto, Bryce’”, relató Howard. “Lo amo tanto por hacer eso. Realmente lo hago, porque me pagaron más por ese tipo de cosas que por la película”.

Howard repitió su papel como Claire Dearing al prestar su voz para la atracción Jurassic World: The Ride en Universal Studios Hollywood; los videojuegos Jurassic World Evolution y en series como Lego Jurassic World, Lego Dimensions o LEGO Jurassic World: El escape del Indominus.