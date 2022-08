Tras el polémico episodio de los Oscar, Will Smith y Jada Pinkett reaparecieron juntos por primera vez

Nadie podrá olvidar el hecho protagonizado por el actor Will Smith y Chris Rock en la edición número 94 de los Premios Oscar. Cuando todo parecía un chiste, el comentario mutó en una broma que no hizo reír a nadie mucho menos a la aludida, Jada Pinkett Smith, y todo terminó en un gran golpe al presentador que le valió la expulsión a Smith de la Academia por tiempo indeterminado luego de ganar el Oscar a Mejor Actor por su papel en El método Williams.

Will Smith está retomando poco a poco su vida. Durante el fin de semana, la estrella de King Richard y su esposa, Jada Pinkett Smith, fueron fotografiados en el famoso Nobu de Malibú, California. Se trata de la primera aparición pública de la pareja desde que asistieron a una fiesta posterior a la entrega de premios Oscar, el pasado 27 de marzo, sólo horas después de que él golpeara a Chris Rock.

Will Smith junto a su esposa Jada Pinkett Smith.

Desde entonces, Will y Jada habían mantenido un perfil bajo, pero aún así, lleno de apoyo y contención. Según reveló una fuente, la presentadora ha dado un "apoyo constante" a su esposo durante los últimos cuatro meses y medio. "Will está bien. Pasa mucho tiempo con Jada. Está muy contento con todo su apoyo. Están muy unidos y se apoyan mutuamente. La familia lo es todo para ellos", aseguró el informante a la revista People. Will siente que "ha aprendido mucho en los últimos meses", añadió.

Hace apenas unos días, Will abordó el incidente en un nuevo video publicado en sus redes sociales. El actor se disculpó directamente con el comediante y subrayó que Jada no tuvo nada que ver con su arrebato en la premiación.

Edición 94 de los Premios Oscar: Will Smith golpea a Chris Rock.

Cuando Chris estaba en el escenario presentando el premio al Mejor Documental, hizo una broma improvisada sobre la cabeza rapada de Jada. Parecía que Will se reía de la broma al principio, mientras Jada se sentaba a su lado sin que le hiciera ninguna gracia. Algunos especularon en las redes sociales que el actor irrumpió en el escenario a petición de ella.

Will calificó su comportamiento de "inaceptable" e hizo una petición directamente a Rock: "Estoy aquí cuando estés listo para hablar". Pero al parecer, Rock no tiene ánimos de sentarse a hablar con el actor. Después de que la estrella de Soy leyenda publicara el video hace dos semanas, una fuente dijo a Entertainment Tonight: "Chris no tiene planes de acercarse a Will".