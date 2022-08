Quién es la mujer con la que Luis Miguel pasó gran parte de la pandemia

Luis Miguel, de 52 años, es uno de los artistas más exitosos de América Latina y siempre tuvo fama de ser un gran seductor. Muchas mujeres pasaron por su vida, incluidas tres esposas, y cuando empezó la pandemia se confinó en una de sus mansiones con una empresaria y modelo colombiana que conoció en 2017.

Cuando se decretó el aislamiento para combatir el coronavirus a principios del 2020, Luis Miguel dejó de ser tan activo en las redes sociales y poco se supo de él. Hace unas semanas se conoció que durante ese periodo tuvo un intenso romance con Alessandra Zurek, la responsable de su nueva imagen ya que el cantante apareció con menos peso y retoques en el rostro.

"Somos amigos muy especiales", contó la colombiana en una entrevista con Despierta América, ya que su relación amorosa terminó, pero tienen un muy buen vínculo. Alessandra Zurek tiene una cadena de restaurante de comida saludable llamada D'LITE y fue en uno de sus locales donde conoció a Luis Miguel hace 5 años.

Ella lo veía siempre hasta que un día se atrevió a pedirle una fotografía y él le dijo que le iba a hacer una sesión de fotos. Este ida y vuelta fue tan divertido que se quedaron hablando unos 45 minutos y él la invitó a salir, desde entonces, la modelo guarda la primera foto que se sacaron.

Parte de su romance coincidió con la pandemia por lo que vivieron un año y medio juntos en una de las mansiones del mexicano. En este sentido, Alessandra Zurek reveló que se la pasaban debatiendo y hablando de temas muy profundos, ya que Luis Miguel es una persona "muy culta" que le gusta saber y aprender todo el tiempo.

"Cuando estás con él, está muy al pendiente de lo que tú quieres, muy servicial", reveló. Cabe recordar que Luis Miguel es muy perfil bajo con su vida privada y no le gusta dar detalles de lo que hace, pero la colombiana aseguró que no se va a enojar con ella ya que está mostrando su parte "humana".

Alessandra Zurek y Luis Miguel se separaron hace ya varios meses y actualmente, el intérprete de "Hasta que me olvides" está de novio con una modelo argentina. "No me da celos, porque hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas, en realidad son mujeres amigas de él", aseguró ella.

¿Crees que Luis Miguel y Alessandra Zurek podrían volver a ser pareja?