Cuál es la descomunal fortuna de Kylie Jenner con tan solo 25 años

Kylie Jenner, la reina de Instagram, que el pasado enero le sacó la corona a Ariana Grande y a Selena Gómez y es la primera mujer en tener más de 300 millones de seguidores en la red social, le debe gran parte de su fama y popularidad a su hermanas mayores.

Se hizo conocida por ser parte del reality del clan Kardashian-Jenner, Keeping up with the Kardashians, y es la menor de todas las hijas de Kris Jenner. Sin embargo, ser la más chica le valió aprender de las experiencias de cada una de ellas y ahora, cuando acaba de celebrar sus 25 años, es una de las mujeres más ricas del mundo.

Kylie Jenner.

Aunque sus millones no superan los de Kim Kardashian, que es la más millonaria del clan, Kylie Jenner ha sabido convertir su nombre en una verdadera marca registrada y tener su propia empresa más allá de ser una celebridad pública.

Sus primeros pasos los dio cuando tenía 14 años y decidió fumar su propia compañía de cosméticos, Kylie Cosmetics. Antes había probado con el modelaje, las presencias como influencer y hasta la música, pero su propio emprendimiento fue lo que la hizo cosechar más y más ingresos.

En el año 2017, su empresa tuvo tal ganancia que Kylie Jenner ocupó el puesto 59 de Forbes Celebrity 100, siendo una de las celebridades mejor pagas del mundo con tan solo 19 años de edad. Pero sin lugar a dudas, el 2019 fue su gran año, cuando contó con la colaboración de su hermana Kim y juntas lanzaron un perfume.

Todo esto la llevó a ampliar las líneas de su propia compañía, y varias empresas del mundo querían trabajar con ella. Así, en el 2020, Kylie fue la directora artística de maquillae del desfile de Balmain en la Semana de la moda de París.

Cada uno de estos significativos pasos en su carrera la hicieron hacerse poseedora de una verdadera fortuna que hoy llega a 1700 millones de dólares y promete seguir aumentando sus cifras, sin olvidarse que tiene tan solo 25 años de edad. ¡Una locura!