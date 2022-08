La drástica decisión que tomó Eduardo Capetillo tras ser diagnosticado de cáncer de piel

Eduardo Capetillo vuelve a la actuación luego de 9 años de ausencia. “Donde hubo fuego” es la producción de Netflix pronta a estrenarse que marca el regreso del galán, donde compartirá créditos con su hijo Eduardo Capetillo Jr.

Hace un año Eduardo anunció que le habían diagnosticado cáncer de piel, lo que hasta hoy día sigue preocupando a sus fanáticos. Este es una enfermedad con la que tendrá que convivir por el resto de su vida, lo cual llevó al actor a tomar una drástica decisión que es no exponerse nunca más al sol.

Eduardo tomó la decisión de no exponerse nunca más al sol.

"Las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo 'nunca más te vuelve a dar un rayo solar'", manifestó Capetillo hace un año.

El protagonista de “Marimar” confesó que ahora tendrá que lidiar con este problema el resto de su vida por no cuidarse cuando aún estaba a tiempo de poder hacerlo.

Eduardo Capetillo tomará cuidados extremos a la hora de exponerse al sol.

Sus fans están preocupados por este diagnóstico, pero el actor llevó calma a sus seguidores dando más detalles sobre su estado de salud. "Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está bien afortunadamente. Para mí no más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar. Si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias", concluyó.

En un encuentro con la prensa en la Ciudad de México, el hijo de Eduardo también fue preguntado por la salud de su padre, un asunto al que quiso restar importancia: "Está bien, gracias a Dios. Ahí ya él igual les contará seguramente en su momento, pero está bien. Nada de qué preocuparse, nada de gravedad pero todo bien…", dijo Eduardo Capetillo Jr.