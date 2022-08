Fue el gran amor de Adela Noriega y ahora vende sus fotos para sobrevivir

Adela Noriega fue una de las actrices más reconocidas y queridas del mundo del espectáculo mexicano. En todas las producciones donde participó tuvo un éxito rotundo, ya que con su rostro angelical, la joven supo cautivar los corazones de todos los televidentes. Sin embargo, su carrera se empañó cuando se dijo que estuvo involucrada en una relación con el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, lo cual provocó un gran escándalo en esa época.

Tras este hecho, Adela se refugió en Estados Unidos para evitar a la prensa y escapar de todos los comentarios negativos. Cundo volvió a México con un contrato millonario con Televisa, encontró el amor en un joven actor llamado Fernando Carrillo.

Adela y Fernando se conocieron cuando protagonizaron la telenovela "María Isabel".

Junto a él fueron protagonistas de la telenovela “María Isabel”, y es allí donde comenzaron su romance. En su momento, Fernando viajó a los Ángeles para comprar el anillo de compromiso, y entregárselo a Adela en una cena romántica, pero a la hora de la verdad, la actriz decidió no casarse y terminar la relación que los unía.

Fernando Carrillo ingresó en la plataforma de fotografías íntimas

Decepcionado, Fernando Carrillo decidió alejarse de todo y rehacer su vida. En la actualidad, está casado y tiene hijos. Asimismo, sorprendió a todos cuando confesó que encontró una nueva forma de generar ingresos en una plataforma que vende fotografías íntimas, donde varios generadores de este tipo de contenidos han llegado a ganar hasta 100 mil dólares al mes.

En la actualidad se sabe muy poco de la vida de Adela Noriega.

¿Qué es de la vida de Adela Noriega?

Adela Noriega es considerada una de las mejores actrices mexicanas, es por ello, que su ausencia en las pantallas es muy llamativa. Recordemos que hace 14 años decidió retirarse del medio artístico y desde entonces lleva una vida muy reservada y se tiene muy pocas informaciones de lo que hace en la actualidad.

Su ausencia ha generado muchos cuestionamientos sobre los motivos que la llevaron a alejarse de la actuación cuando ella era una de las estrellas de telenovelas más importantes de Televisa.

Tras el misterio de su paradero, hace unos meses la productora Carla Estrada ha revelado algunos detalles impactantes sobre la actriz desaparecida. Por medio de una conferencia de prensa, Estrada había asegurado que, aunque parezca extraño, ella tampoco tenía idea de cuál era el paradero actual de Adela Noriega. Asimismo, reveló que tuvo contacto con la protagonista de “Fuego en la sangre” hace dos años atrás, y que fue la última vez que hablaron por teléfono.

“Para mí también es una interrogación ‘¿qué pasa con Adela?’. No la he visto hace mucho, me habló yo creo que hará dos años” y me dijo ‘¿qué vas a hacer? ¿trabajamos?’, ‘Sí claro, vamos a comer’, y hasta ahorita no fuimos a comer”, indicó la productora en aquel encuentro con la prensa.