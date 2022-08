De cuánto es la fortuna de Mick Jagger

Si tenemos que mencionar a uno de los músicos más influyentes de la historia del rock, sin ninguna duda Mick Jagger sería uno de los primeros en venirse a nuestra cabeza. Se ha destacado por ser la voz principal de los Rolling Stones, pero también por sus extravagantes pasos de baile y su avasallante energía cada vez que sube a un escenario.

Junto a su banda se han presentado en los festivales más importantes el mundo, han viajado a países remotos, hecho miles de conciertos y vendido millones de discos. Sin dejar de mencionar lo que ha recibido por el uso de su imagen y del símbolo de los Rolling Stones. Todo esto han significados millones de dólares en cu cuenta bancaria.

¿A cuánto asciende la fortuna de Mick Jagger?

Según el portal especializado, Celebrity Net Worth, Mick Jagger actualmente tiene un patrimonio neto de 500 millones de dólares. Este incluye sus increíbles inmuebles alrededor del mundo que tienen un valor aproximado de 250 millones de dólares.

Tiene muchas mansiones repartidas en Londres y Nueva York, pero las que más se destacan son sus dos casas en Mustique, una isla privada ubicada en el Caribe.

Si tienes ganas de disfrutar el paraíso, puedes optar por la propiedad más grande que alquila por 30 mil dólares por semana y si quieres algo menos costoso, la otra casa que está dentro de un campo de golf, la renta por 11 mil dólares por semana.

Mick Jagger continúa sorprendiendo arriba de los escenarios.

Además, posee un castillo francés que compró en 1982 llamado château de Fourchette. Este lugar rodeado de 20 hectáreas fue su refugio durante el aislamiento por la pandemia de Covid-19. De hecho, fue desde ahí que participó en el concierto virtual One World Together at Home organizado por Lady Gaga. También uso ese lugar para lanzar “Living in a Ghost Town”, el más reciente tema de los Rolling Stones y, por si fuera poco, es en donde elige pasar casi todos sus cumpleaños.

Lo que a muchos le sorprende es que a pesar de sus excesos y adicciones, siempre logró mantener sus finanzas en orden. Algo que se ve reflejado actualmente, pues puede continuar disfrutando la vida de rockstar que tanto le gusta sin ningún tipo de problema.

Un dato curioso y que en su momento sorprendió a muchos es que en el 2014 cuando falleció L’Wren Scott, quien fue la pareja de Mick Jagger durante casi 13 años, se anunció que la diseñadora y modelo le había dejado toda su fortuna, que ascendía a los 9 millones de dólares convirtiéndolo en el único heredero.

¿Te imaginabas todo este patrimonio de Mick Jagger?