Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, habló como nunca del cantante

El mundo del espectáculo se detuvo cuando circuló la noticia de que Luis Miguel estaba buscando anillo de compromiso para formalizar su relación con Mercedes Villador, la modelo argentina con la que se dejó ver abiertamente por última vez. En una reciente entrevista, Alejandro Basteri, hermano del “Sol de México”, se refirió al respecto de esto y habló como nunca a aspectos de su relación con el intérprete de “la Incondicional”.

Cabe mencionar que, Luis Miguel se ha caracterizado por ser un galán conquistador, y siempre se lo ha visto a lado de hermosas mujeres. Puntualmente, con Mercedes se especula que comenzaron su relación en la pandemia por COVID-19, pero recién ahora estaría formalizando.

El empresario se refirió a varios aspectos de su relación con su hermano Luis Miguel.

Alejandro Basteri, apareció en el programa mexicano “Despierta América”, y habló de varios temas referidos a su hermano mayor.

¿Qué dijo Alejandro Basteri de Luis Miguel?

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre las supuestas peleas entre los hermanos Gallego-Basteri, Alejandro dejó en claro que Luis Miguel es un ejemplo a seguir para él. "Mi hermano es perfecto, yo lo amo, lo adoro, mis dos hermanos son perfectos, pero sí es increíble cómo se cuida, está siempre bien y, ante todo, es estar sanos", manifestó el empresario.

Respecto a los planes de boda de su hermano, Alejandro se limitó a responder: “Hay un gran cariño y un gran amor”, con lo que alimentó más una posible boda del cantante.

Alejandro Basteri: "Mi hermano es perfecto".

Sigue siendo tema de cuestionamiento el distanciamiento con el que viven Luis Miguel y Alejandro, y al respecto de esto, Basteri aseguró que como hermanos siemrpe exiten diferencias, pero que el sentimiento de amor es indudable. "Estamos totalmente bien, increíble, lo que tenemos es que ya no tenemos 20 años, lo vuelvo a repetir, cada quien tenemos una vida, viajamos, uno está en no sé dónde, el otro está en no sé dónde, y somos felices", dijo Alejandro.

Por otro lado, se había hablado mucho sobre el estreno de “Luis Miguel: la serie” y el desacuerdo que supuestamente tenía Alejandro sobre la producción, lo que se dijo que provocó una fuerte pelea entre él y Luismi. "No, no es que no esté de acuerdo, todo lo contrario, de hecho, gracias a Netflix me dio la oportunidad de abrirme a hacer algo que es la ropa, porque yo estaba frenado totalmente y bloqueado, pero ahora que veo las cosas más claras. Estoy más que contento y feliz", explicó, finalizó Alejandro Basteri.