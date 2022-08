Tras idas y vueltas, Cynthia Rodríguez confirmó su salida de Venga la Alegría

Cuando nos vamos de viaje hay algo que definitivamente toca nuestras fibras internas porque no volvemos siendo los mismos. Y en los regresos siempre hay asuntos que deseamos ordenar, limpiar y, sobre todo, cambiar para crecer y seguir aprendiendo cosas nuevas. La conductora Cynthia Rodríguez volvió a México y, al pisar sus tierras tras unas largas vacaciones, decidió que ya era hora de dejar de posponer aquello que sueña desde hace años para llevarlo a cabo ahora.

Cynthia Rodríguez asistió la mañana del jueves 11 de agosto al que durante varios años fue el matutino que la catapultó a la fama nacional, Venga La Alegría. Después de cientos de rumores, donde se aseguraba que su salida se debía a una jugosa propuesta por parte de Televisa, la presentadora negó dicha información, pero sí confirmó su salida del programa de espectáculos de TV Azteca.

Con mucha euforia fue anunciado el gran regreso de la cantante a la televisión mexicana luego de dos meses que inesperadamente decidió alejarse de los reflectores de la televisora del Ajusco. Aunque ahora ha hecho oficial que todo se trató de su boda con Carlos Rivera y que su viaje por diversos países de Europa era parte de la sospechada luna de miel, la presentadora no dudó en aclarar todos los rumores, siendo el de su partida a San Ángel uno de los más importantes.

Horacio Villalobos fue el primero en tomar la pregunta después de que periodistas de espectáculos como Álex Kaffie asegurara la información ya mencionada: “Oye pero laboralmente, se habla en las revistas que que te vas a la ‘sacrosanta’ y ‘apiadada’ Televisa, ¿es verdad?”, a lo que no dudó en responder de forma negativa.

“No. Les voy a contar, vengo justo como lo sabe gran parte del público que me ha escrito mucho. Vengo a despedirme de Venga La Alegría pero no vengo a despedirme de TV Azteca, que es algo muy importante que tengo que aclarar: no tengo ningún proyecto en ninguna empresa en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en Venga La Alegría que es mi casa, son mis amigos y que son el mejor programa de las mañanas”, mencionó.

La ahora ex conductora del matutino más popular de TV Azteca, aseguró que parte de sus vacaciones con Carlos Rivera por lugares como Turquía, Egipto y más le ayudaron a darse cuenta que después de varios años de trabajo, lo ideal era enfocarse a su familia y sobre toda a la que tiene intenciones de formar con su esposo, ya que también mencionó que desean convertirse en padres en este 2022.

“Justo en este momento, pues ya que llegué y disfruté de unas vacaciones, que viví y compartí este tiempo con mi familia como deseaba, me di cuenta que lo que me hace falta en este momento, después de trabajar tantos años, es dedicarme un poquito más a la familia. Ustedes saben lo demandante que es Venga La Alegría, es un trabajo maravilloso pero yo no quiero comprometerme a algo que voy a estar faltando, pidiendo más permisos, siempre que me comprometo a algo lo hago al cien y sé que en este momento debo estar más con mi familia”, manifestó Cynthia Rodríguez.

Es importante señalar que el presentador de Sale El Sol fue el primer en esparcir el gran rumor que paralizó internet: “Sí, la exalumna de La Academia ha renunciado, porque tiene otros planes personales y laborales, a su puesto como conductora en VLA. Ella misma dará este jueves en la revista matinal de Televisión Azteca la noticia que le estoy adelantando”. Cynthia Rodríguez.

Cynthia Rodríguez no solo dio estas noticias, sino también la de sus planes de ser madre y casarse: “Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad estoy muy contenta, qué les puedo decir. No estoy embarazada, pero sí queremos serlo en este 2022?, finalizó.