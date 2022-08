La misma fórmula: se estrenó el trailer de la nueva película de Timothée Chalamet junto a Luca Guadagnino

Timothée Chalamet fue la gran revelación de 2017 con su protagónico en el drama romántico Call me by your name, que no sólo le valió millones de suspiros alrededor del mundo sino también la nominación a los Oscar como Mejor Actor. En esa oportunidad, quien dirigió el film fue Luca Guadagnino, quien convocó nuevamente al joven estrella para el protagónico de Bones and all, una nueva cinta que ya promete arrasar en los premios del próximo año.

Mientras que la segunda parte de Dune ya está en camino bajo la dirección de Denis Villeneuve, Warner Bros. apostará una vez más por esta mega producción de ciencia ficción que se robó todas las miradas en los Premios Óscar. Y aunque Timothée Chalamet está muy bien en su rol protagónico, también tiene tiempo en su agenda para otro tipo de proyectos. En este sentido, muy pronto estrenará una nueva película que lo reunirá con un cineasta más que conocido para él.

Se trata de Bones and All, la próxima cinta de Luca Guadagnino. No será la primera vez que trabajen juntos: en 2017, Chalamet encabezó el reparto de Call Me By Your Name. El film se presentó como la tercera parte de la trilogía Deseo de este mismo director, inspirándose en la novela homónima de André Aciman. Su trabajo en pantalla fue sobresaliente y la Academia no tardó en considerar al joven intérprete como uno de los nominados a Mejor Actor.

Timothée Chalamet en Call me by your name.

Tras aquel furor, la dupla está lista para volver a trabajar en conjunto y proponer un largometraje que combina los estilos de ambos. Así quedó en evidencia esta misma tarde, cuando Timothée presentó a través de sus redes sociales el primer adelanto de la que será una película de romance caníbal. Con guion de David Kajganich, Bones and All está lista para tener su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia de este mismo año.

Tomando como inspiración la novela del mismo nombre publicada por Camille DeAngelis, la trama sigue a Maren, una mujer joven que aprende a sobrevivir marginada en la sociedad. Todo cambiará cuando ponga el foco de atención en Lee, un vagabundo algo intenso. Esta historia de primer amor no solo está protagonizada por Timothée Chalamet, sino que también tiene a Taylor Russell como cara del elenco.

LUCA GUADAGNINO’S BONES AND ALL uD83EuDE78uD83EuDE78uD83EuDE78 pic.twitter.com/Q1ErygQvGF — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 10, 2022

Asimismo, el resto del reparto se completa con las actuaciones de Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz y Mark Rylance. Todos ellos prometen llevar adelante una historia tan atrapante como la de Call Me By Your Name, repitiendo la fórmula Guadagnino-Chalamet y apostando por ser una de las grandes nominadas a los Premios Óscar 2023.